Хорошая новость в канун Нового года: глава Сахалина дал старт новой поликлиники

Posted 9 декабря, 05:05
Published 9 декабря, 05:05
Modified 9 декабря, 05:08
Updated 9 декабря, 05:08
В новой медклинике будет обслуживаться почти три тысячи жителей села, которым раньше приходилось наблюдаться в маленькой местной амбулатории или ездить в городские поликлиники. В новом здании медучреждение будет принимать до 120 пациентов в смену. Для местных жителей открытие новой поликлиники стало по-настоящему радостным событием, с которым их поздравил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, приехавший осмотреть новую поликлинику.
«Сегодня мы открыли новую поликлинику в Дальнем. Я побеседовал с нашими пациентами. Они довольны. Качество обслуживания высокое. Медицинские работники получили новые рабочие места с хорошим качеством. Условия труда заметно улучшились, потому что некоторые работали в первой поликлинике, которая была расположена в аварийном здании. Мы направили людей лечиться и работать в разные корпуса Центральной поликлиники. Один из них запущен совсем недавно. И вот сдали еще объект с новым оборудованием, и посетители довольны, и довольны медицинские работники. Это хорошая новость в канун нового года», — отметил Валерий Лимаренко.
В трехэтажном здании новой поликлиники располагается рентгенологическое отделение с флюорографией, кабинет УЗИ, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты приема врачей, а также доврачебной и неотложной помощи. На последнем — палаты дневного пребывания, стационар на восемь коек, куда смогут приходить пациенты для проведения диагностических и лечебных процедур.
Глава островного региона встретился с медработниками, которые переехали из первой поликлиники в современное здание, специалисты отметили, что теперь у них просторные кабинеты и новое оборудование, что значительно улучшает качество медицинских услуг, а также делает их более доступными для местного населения.
«Мне очень удобно, что меня перевели сюда. Раньше я работала в первой поликлинике. Я живу в Дальнем и теперь не приходиться ездить каждый день в город. В зарплате я ничуть не потеряла. Но условия стали труда намного лучше, здесь комфортно работать и принимать пациентов», — поделилась бывший работник первой поликлиники, фельдшер неотложной помощи.
Своими положительными впечатлениями поделились и местные жители, которые уже успели оценить качество и комфорт в новом медицинском учреждении.
«Я живу в Дальнем три года. Раньше приходилось посещать старую амбулаторию. А сейчас эмоции переполняют, потому что сегодня записалась на прием и попала сразу в новую поликлинику. Очень приятно. Очень хорошие врачи. Сразу же сдала кровь. Хочу сказать про своего лечащего врача, он превосходный доктор. Очень всё прекрасно. Спасибо большое, что нам сделали такую поликлинику, открыли», — сказала Ольга Фролова, жительница села Дальнее.
Губернатор Сахалинской области особое внимание в своей работе уделяет комплектованию учреждений здравоохранения региона кадрами, в том числе и из других регионов Дальнего Востока и России. Сегодня новая поликлиника полностью укомплектовала свой штат: помощь жителям Дальнего будут оказывать 16 врачей — это терапевты, офтальмолог, отоларинголог, невролог, хирург, уролог, гинеколог, стоматолог.
«В корпусе номер один будет открыто два физиокабинета, здесь наши пациенты будут проходить магнитотерапию, дарсонвализацию и ультразвук. Люди очень долго ждали открытия. Сейчас, конечно им станет проще посещать поликлинику по месту жительства, чем ходить или ездить куда-то в город, это намного удобнее, тем более в зимнее время», — добавила Ольга Секреян, старшая медсестра физиотерапевтического отделения.
На этом создание медицинской инфраструктуры в селе не закончилось, в будущем году будут завершены работы по строительству детской поликлиники. Возведение новых поликлиник ведется в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Средства на строительство выделены из федерального и областного бюджетов.