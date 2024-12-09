Хорошая новость в канун Нового года: глава Сахалина дал старт новой поликлиники

В новой медклинике будет обслуживаться почти три тысячи жителей села, которым раньше приходилось наблюдаться в маленькой местной амбулатории или ездить в городские поликлиники. В новом здании медучреждение будет принимать до 120 пациентов в смену. Для местных жителей открытие новой поликлиники стало по-настоящему радостным событием, с которым их поздравил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, приехавший осмотреть новую поликлинику.