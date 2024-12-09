Краба размером с автомобиль заметили в Приморском крае

Posted 9 декабря, 09:06
Published 9 декабря, 09:06
Modified 9 декабря, 09:08
Updated 9 декабря, 09:08
На Золотом мосту во Владивостоке заметили необычную картину: водитель внедорожника перевозил гигантского краба на крыше своего автомобиля. Это привлекло внимание прохожих и автомобилистов, которые наблюдали за странным транспортом. Краб огромных размеров еле помещался на крыше машины. Куда и откуда краба везут, неизвестно.
В социальных сетях уже появились фотографии и видео этого инцидента, которые быстро набирают популярность. Водитель, вероятно, не ожидал такого внимания к своей машине, но теперь его краб стал локальной достопримечательностью.
Ранее «Восток-Медиа» писало о малыше за рулем авто. Его заметили во Владивостоке.