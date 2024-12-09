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Posted 9 декабря, 09:06

Published 9 декабря, 09:06

Modified 9 декабря, 09:08

Updated 9 декабря, 09:08

Краба размером с автомобиль заметили в Приморском крае

Краба размером с автомобиль заметили в Приморском крае

9 декабря 2024, 09:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Автомобиль
Автомобилист перевозил огромного краба на крыше своей машины. Его заметили у съезда с Золотого моста во Владивостоке. Откуда краб взялся, и куда его везут, неизвестно.

На Золотом мосту во Владивостоке заметили необычную картину: водитель внедорожника перевозил гигантского краба на крыше своего автомобиля. Это привлекло внимание прохожих и автомобилистов, которые наблюдали за странным транспортом. Краб огромных размеров еле помещался на крыше машины. Куда и откуда краба везут, неизвестно.

Видео: dpskontrol_125rus.

В социальных сетях уже появились фотографии и видео этого инцидента, которые быстро набирают популярность. Водитель, вероятно, не ожидал такого внимания к своей машине, но теперь его краб стал локальной достопримечательностью.

Ранее «Восток-Медиа» писало о малыше за рулем авто. Его заметили во Владивостоке.

Малыша за рулем заметили в пробке во Владивостоке — видео
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