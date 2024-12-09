Леопарды ушли на север: пятнистого хищника заметили в одном из районов Приморья

Posted 9 декабря, 07:16
Published 9 декабря, 07:16
Modified 9 декабря, 07:18
Updated 9 декабря, 07:18
На юге Ольгинского района Приморья местные жители встретили дальневосточного леопарда.
Пятнистую кошку заметили около 10 утра на съезде с трассы Находка — Кавалерово в сторону Моряка-Рыболова, сообщают очевидцы. В сети появилось фото пятнистой кошки.
Это можно посчитать значимым событием, так как ареал обитания леопардов за последний год расширился до восточных районов региона. В январе сообщали, что впервые заметили пятнистого хищника в Лазовском районе Приморья.
Специалисты отмечают, что подобных случаев не было на протяжении долгого времени.
Важно, что леопард появился в этих местах сам. Это свидетельствует о восстановлении популяции. Экологи продолжат следить за животным с помощью фотоловушек.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дальневосточный леопард забрёл туда, где его раньше не видели и совсем не ожидали встретить.