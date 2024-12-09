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Posted 9 декабря, 07:16

Published 9 декабря, 07:16

Modified 9 декабря, 07:18

Updated 9 декабря, 07:18

Дальневосточный леопард впервые забрёл в один из районов Приморского края

Леопарды ушли на север: пятнистого хищника заметили в одном из районов Приморья

9 декабря 2024, 07:16
Фото: 1MI.

Дальневосточный леопард впервые забрёл в один из районов Приморского края

Сюжет
Животные
Пятнистая кошка забрела на юг Ольгинского района Приморского края. До этого хищника там не видели, говорят старожилы.

На юге Ольгинского района Приморья местные жители встретили дальневосточного леопарда.

Пятнистую кошку заметили около 10 утра на съезде с трассы Находка — Кавалерово в сторону Моряка-Рыболова, сообщают очевидцы. В сети появилось фото пятнистой кошки.

Фото: vlad_ork

Это можно посчитать значимым событием, так как ареал обитания леопардов за последний год расширился до восточных районов региона. В январе сообщали, что впервые заметили пятнистого хищника в Лазовском районе Приморья.

Специалисты отмечают, что подобных случаев не было на протяжении долгого времени.

Важно, что леопард появился в этих местах сам. Это свидетельствует о восстановлении популяции. Экологи продолжат следить за животным с помощью фотоловушек.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дальневосточный леопард забрёл туда, где его раньше не видели и совсем не ожидали встретить.

Дальневосточного леопарда обнаружили там, где его быть не должно в Приморье — видео
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