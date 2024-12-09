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Posted 9 декабря, 04:11

Published 9 декабря, 04:11

Modified 9 декабря, 04:13

Updated 9 декабря, 04:13

Предновогодняя выставка-раздача животных пройдёт во Владивостоке

Лучший в мире подарок смогут бесплатно получить владивостокцы 21 декабря — где и как?

9 декабря 2024, 04:11
Фото: 1MI.

Предновогодняя выставка-раздача животных пройдёт во Владивостоке

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Самый лучший подарок на новый год может сделать самому себе любой житель Владивостока — мало того, подарок тоже будет счастлив и рад так, что и словами не выразить. Но он передаст своё счастье иначе — вилянием хвостика, нежным мурлыканьем. Где найти? На выставке-раздаче домашних животных.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: предновогодняя — и заключительная в 2024 году — выставка-раздача животных (0+) состоится 21 декабря. Хвостики — коты и котята, собаки и щенки — будут ждать своих новых хозяев и счастливых владельцев в торгово-развлекательном центре «Черемушки» (улица Черемуховая, 15) с 10 до 18 часов.

Организаторы мероприятия — волонтёрское движение «Спасём жизнь» при поддержке администрации Владивостока в рамках проекта «Животные города_В» — напоминают: каждый кот или собака будут переданы в добрые руки только при заключении договора об ответственном содержании. Поэтому если вы решите пойти на выставку-раздачу с твёрдым намерением взять себе питомца и решительно изменить к лучшему кошачью или собачью жизнь, не забудьте паспорт. Да и если вы решите заглянуть на выставку просто так, всё равно — возьмите паспорт. А вдруг именно там и именно в этот день вы встретитесь глазами с вашим, именно вашим котом или пёсиком? И этот взгляд растопит ваше сердце…

— Перед Новым годом каждый пушистый подопечный надеется на чудо — обрести самые добрые руки и больше никогда не возвращаться на передержку. Подарите брошенным животным сказку. Заберите их домой, — призыв организаторов выставки адресован каждому жителю Владивостока, чья душа не ожесточена, верит в добро и готова прикипеть к маленькому хвостатому созданию — раз и навсегда. Кстати, для вас, кто сейчас читает эти строки, решение взять животное на выставке-раздаче тоже может стать самым настоящим чудом и сказкой.

Кроме того, каждый желающий сможет оказать любую помощь фонду. Например, передать корма, пеленки, наполнители для лотков, игрушки и другие принадлежности, необходимые животным.

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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Наш Город#Выставка-раздача
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