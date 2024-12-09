Лучший в мире подарок смогут бесплатно получить владивостокцы 21 декабря — где и как?

Организаторы мероприятия — волонтёрское движение «Спасём жизнь» при поддержке администрации Владивостока в рамках проекта «Животные города_В» — напоминают: каждый кот или собака будут переданы в добрые руки только при заключении договора об ответственном содержании. Поэтому если вы решите пойти на выставку-раздачу с твёрдым намерением взять себе питомца и решительно изменить к лучшему кошачью или собачью жизнь, не забудьте паспорт. Да и если вы решите заглянуть на выставку просто так, всё равно — возьмите паспорт. А вдруг именно там и именно в этот день вы встретитесь глазами с вашим, именно вашим котом или пёсиком? И этот взгляд растопит ваше сердце…