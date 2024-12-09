Лучший в мире подарок смогут бесплатно получить владивостокцы 21 декабря — где и как?

Posted 9 декабря, 04:11
Published 9 декабря, 04:11
Modified 9 декабря, 04:13
Updated 9 декабря, 04:13
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: предновогодняя — и заключительная в 2024 году — выставка-раздача животных (0+) состоится 21 декабря. Хвостики — коты и котята, собаки и щенки — будут ждать своих новых хозяев и счастливых владельцев в торгово-развлекательном центре «Черемушки» (улица Черемуховая, 15) с 10 до 18 часов.
Организаторы мероприятия — волонтёрское движение «Спасём жизнь» при поддержке администрации Владивостока в рамках проекта «Животные города_В» — напоминают: каждый кот или собака будут переданы в добрые руки только при заключении договора об ответственном содержании. Поэтому если вы решите пойти на выставку-раздачу с твёрдым намерением взять себе питомца и решительно изменить к лучшему кошачью или собачью жизнь, не забудьте паспорт. Да и если вы решите заглянуть на выставку просто так, всё равно — возьмите паспорт. А вдруг именно там и именно в этот день вы встретитесь глазами с вашим, именно вашим котом или пёсиком? И этот взгляд растопит ваше сердце…
— Перед Новым годом каждый пушистый подопечный надеется на чудо — обрести самые добрые руки и больше никогда не возвращаться на передержку. Подарите брошенным животным сказку. Заберите их домой, — призыв организаторов выставки адресован каждому жителю Владивостока, чья душа не ожесточена, верит в добро и готова прикипеть к маленькому хвостатому созданию — раз и навсегда. Кстати, для вас, кто сейчас читает эти строки, решение взять животное на выставке-раздаче тоже может стать самым настоящим чудом и сказкой.
Кроме того, каждый желающий сможет оказать любую помощь фонду. Например, передать корма, пеленки, наполнители для лотков, игрушки и другие принадлежности, необходимые животным.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о большом коте, который гуляет, где ему вздумается.