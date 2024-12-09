Молодежная бизнес-миссия Хабаровского края посетит ведущие предприятия в Китае

Posted 9 декабря, 06:37
Published 9 декабря, 06:37
Modified 13 декабря, 09:40
Updated 13 декабря, 09:40
— Спустя 100 дней после форума мы проводим молодежный образовательный форум итоговых результатов «Пост-Амур», такая практика существует с 2019 года. Это уникальная и единственная подобная площадка в рамках всей всероссийской форумной кампании, и в этом году она проходит в формате бизнес-миссии в Китай. Мы даем возможность нашим молодым предпринимателям встретиться с иностранными инвесторами и договориться о дальнейшем партнерстве, — рассказала председатель комитета по делам молодежи правительства края, директор форума «Амур» Амалия Шихалева.
По ее словам, в Китае участники делегации посетят ведущие предприятия провинций Хэйлунцзян и Ляонин: центр развития цифровой экономики, компании по производству строительных материалов, электрооборудования, изделий из резины, молочной продукции и центр инновационного дизайна.
— Сегодня выстроено тесное сотрудничество с Генеральным Консульством Китайской Народной Республики в Хабаровске. Благодаря их поддержке удалось организовать бизнес-миссию и наполнить ее максимально полезной программой. Совместными усилиями укрепляем международное сотрудничество и расширяем возможности между нашими странами в области молодежной политики, особенно учитывая открытие Международного молодежного клуба дружбы в нашем регионе, — добавила Амалия Шихалева.
В рамках экскурсионной и культурной программы участники бизнес-миссии посетят мемориальное кладбище «Хуаншань», Софийский собор в Харбине и увидят другие главные достопримечательности КНР. Кроме того, их ждет встреча с Комсомольским комитетом, а также поездка в Даляньский политехнический университет, где с премьерным показом выступит IV Гастрольный тур победителей фестиваля «Российская студенческая весна» с новым концертным шоу «Две страны — одно сердце».
Напомним, с 13 по 23 августа в Хабаровском крае прошел Всероссийский форум молодых предпринимателей «Амур» платформы Росмолодежь.События. Форум объединил на своих площадках более 600 человек — молодежь из 66 регионов от 14 до 35 лет, в том числе из исторических субъектов России, делегацию детей из города Дебальцево, волонтеров и кураторов из разных регионов страны, а также впервые — гостей из Китайской Народной Республики.