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Posted 9 декабря, 05:59

Published 9 декабря, 05:59

Modified 9 декабря, 06:12

Updated 9 декабря, 06:12

Автомобилистов, которые устроили драку посреди дороги, ищут в Приморском крае

Накинулись на лежачего посреди улицы: участников жесткой драки ищет полиция Приморья

9 декабря 2024, 05:59
Фото: Изображение Midjourney.

Автомобилистов, которые устроили драку посреди дороги, ищут в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Несколько автомобилистов устроили серьезную драку посреди проезжей части во Владивостоке. Их личности уже выясняют сотрудники полиции.

Полиция Владивостока проводит проверку по факту инцидента в Первореченском районе, где неизвестные мужчины устроили драку на проезжей части. Это произошло за Некрасовским путепроводом, в районе остановки транспорта «Молодежная».

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Видеозапись происшествия полицейские обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. Сотрудники правоохранительных органов уже начали оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства выясняют, личности участников конфликта установят в ближайшее время. В настоящее время полиция собирает информацию и свидетельства, чтобы выяснить причины драки и принять соответствующие меры. Результаты проверки будут направлены в соответствии с законодательством.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной драке, которая развернулась на проезжей части в центре Владивостока.

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