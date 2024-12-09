Накинулись на лежачего посреди улицы: участников жесткой драки ищет полиция Приморья

Posted 9 декабря, 05:59
Published 9 декабря, 05:59
Modified 9 декабря, 06:12
Updated 9 декабря, 06:12
Полиция Владивостока проводит проверку по факту инцидента в Первореченском районе, где неизвестные мужчины устроили драку на проезжей части. Это произошло за Некрасовским путепроводом, в районе остановки транспорта «Молодежная».
Видеозапись происшествия полицейские обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. Сотрудники правоохранительных органов уже начали оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства выясняют, личности участников конфликта установят в ближайшее время. В настоящее время полиция собирает информацию и свидетельства, чтобы выяснить причины драки и принять соответствующие меры. Результаты проверки будут направлены в соответствии с законодательством.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной драке, которая развернулась на проезжей части в центре Владивостока.