Накинулись на лежачего посреди улицы: участников жесткой драки ищет полиция Приморья

Видеозапись происшествия полицейские обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. Сотрудники правоохранительных органов уже начали оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства выясняют, личности участников конфликта установят в ближайшее время. В настоящее время полиция собирает информацию и свидетельства, чтобы выяснить причины драки и принять соответствующие меры. Результаты проверки будут направлены в соответствии с законодательством.