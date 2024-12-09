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Posted 9 декабря, 07:13

Published 9 декабря, 07:13

Modified 9 декабря, 07:15

Updated 9 декабря, 07:15

Выставка ёлочных игрушек «Новогодняя сказка» (6+) открылась во Владивостоке

Назад, в сказку, в СССР могут отправиться жители Владивостока — как это сделать?

9 декабря 2024, 07:13
Фото: vostokmedia.com.

Выставка ёлочных игрушек «Новогодняя сказка» (6+) открылась во Владивостоке

Сюжет
Выставка
Новогодняя сказка уже поселилась во Владивостоке. В старом дворике ГУМа. Выставка ёлочных игрушек и новогодних открыток из коллекции Ирины Кейчиной ждёт владивостокцев и гостей краевого центра, чтобы вернуть им веру в чудо.

Выставка так и называется — «Новогодняя сказка» (6+), и это очень верно. Стоит только переступить порог выставочных залов — увидеть ёлки, украшенные теми самыми игрушками, гирляндами, «дождиком» и мишурой, которые каждый помнит с детства, как ощущение волшебства и предновогодняя вера в чудо оживают в душе.

В экспозиции — тысячи игрушек, которыми украшали ёлки в Российской империи и в СССР, гирлянды, флажки, Деды Морозы и Снегурочки. Бумажные, ватные, из папье-маше, стеклянные, пластиковые — да по материалам, из которых сделаны игрушки, можно буквально по десятилетиям всю историю СССР разложить, как по полочкам. Равно как и по тем сюжетам, персонажам, о которых напоминают игрушки. Вот, например, ватная парашютистка — прототипом этой игрушки стала известная лётчица, Герой Советского Союза, Марина Раскова — кумир всех девушек довоенного времени. А вот грузовик, развозивший хлеб по блокадному Ленинграду, — и такие игрушки выпускали, оказывается. Вот спутник, космонавты — какая эпоха? Правильно, 60-е… А вот — Чебурашка и Крокодил Гена, герои сказки Джанни Родари «Чиполлино» (6+) — это уже 70-е… История, живая, настоящая. Ирина Кейчина дополнила экспозицию приметами советского быта, игрушками, книжками, даже бытовой техникой (например, проигрывателем пластинок) — и новогодняя сказка поселилась в каждом зале.

Фото: vostokmedia.com
— Знаете, если еще пять-шесть лет назад на выставках люди смотрели на игрушки времён СССР скорее как на артефакт, на милое прошлое, то сегодня — совсем другая тенденция, — говорит Ирина Кейчина. — Многие подходят, рассказывают, как они жалеют, что в свое время, купив новомодного санта-клауса, выбросили родного Деда Мороза, с тёплым чувством рассматривают игрушки патриотического направления — красноармейцев, например, флажки, которыми так часто украшали раньше ёлки. А какие искренние добрые эмоции вызывает красная пятиконечная звезда на макушке ёлки! Патриотизм, и я это очень хорошо ощущаю от выставки к выставке, пронизывает наше общество, мы многое поняли и переосмыслили за последние годы. И знаете, что ещё интересно? Многие российские фабрики, которые выпускают новогодние игрушки, вернулись к истокам, можно сказать. Снова появились коллекции героев советских мультфильмов, например…

Выставка «Новогодняя сказка» действительно окутывает посетителей добротой и теплом. В душах взрослых людей просыпается что-то почти забытое, из детства. А современная детвора — удивительно, да? — с восторгом читает у ёлочки стихи. Для стоящего рядом, под ёлочкой, такого родного Деда Мороза (например, производства Владивостокской фабрики игрушек, да-да, была такая в советское время) и его внучки Снегурочки.

Фото: vostokmedia.com

— Каждый год, открывая выставку, я хочу, чтобы каждый посетитель нашёл на ней игрушку своего детства, — говорит Ирина Кейчина. — Ведь это огромное счастье.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что могут увидеть владивостокцы на выставке «Век художника» (16+).

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#Новости#Культура#Владивосток#Выставка#Приморский край
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