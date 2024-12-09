Останавливаются и задумываются: выставка Рюрика Тушкина открылась в ЦСИ «Артэтаж»

Posted 9 декабря, 02:51
Published 9 декабря, 02:51
Modified 9 декабря, 02:53
Updated 9 декабря, 02:53
Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, основу экспозиции составили работы из фондов ЦСИ «Артэтаж» и семьи художника. Искусствовед и галерист, основатель «Артэтажа» Александр Городний лично был знаком с Рюриком Тушкиным, дружил с ним не одно десятилетие.
— Александр Иванович сказал мне: ему хотелось показать все имеющиеся в фондах работы отца, ведь это 100-летний юбилей художника, — говорит дочь художника Татьяна Тушкина. — Мы ставили перед собой задачу раскрыть перед зрителем весь спектр творчества отца, от гравюр до живописных работ. Как мне кажется, нам это удалось.
Татьяна Рюриковна рассказала: даже на этой, 20-й, юбилейной, персональной выставке посетители увидят несколько работ, которые ранее никогда не выставлялись. Это этюды Рюрика Васильевича, сделанные им в 50-х годах прошлого века. Татьяна Тушкина нашла их в архиве отца. Также на выставке представлены гравюры Рюрика Васильевича — на них подводная лодка, на которой он служил, семья художника, его соседи.
Судьба Рюрика Тушкина — удивительна и интересна. Он — медик, участник Великой Отечественной войны, служивший на подводной лодке, капитан запаса медицинской службы, много лет отдавший работе в госпитале ТОФ. У него не было профессионального художественного образования, но за годы в искусстве Рюрик Васильевич сумел выработать свой неповторимый стиль, узнаваемый, яркий.
— Философский взгляд на мир (через призму кубика Рубика) Рюрика Тушкина своеобычен и ни на чей другой не похож, — говорит Сергей Соловьёв, директор муниципального центра современного искусства «Артэтаж». — Зрители невольно становятся его соавторами, рассматривая и домысливая удивительные сплетения тем и образов и пытаясь увидеть то, что хотел донести до них художник.
— Это правда, — уверена Татьяна Тушкина. — Люди всегда останавливаются возле картин отца и задумываются. Это я видела постоянно — с первых отцовских выставок в конце 80-х и до сегодняшнего дня. И у каждого зрителя рождаются собственные ассоциации и чувства.
Выставка «Век художника» даёт жителям Владивостока возможность погрузиться в мир уникального, самобытного живописца, творца, неординарной личности — Рюрика Тушкина. В век художника. Не упустите такой шанс.
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