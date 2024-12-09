Останавливаются и задумываются: выставка Рюрика Тушкина открылась в ЦСИ «Артэтаж»

Татьяна Рюриковна рассказала: даже на этой, 20-й, юбилейной, персональной выставке посетители увидят несколько работ, которые ранее никогда не выставлялись. Это этюды Рюрика Васильевича, сделанные им в 50-х годах прошлого века. Татьяна Тушкина нашла их в архиве отца. Также на выставке представлены гравюры Рюрика Васильевича — на них подводная лодка, на которой он служил, семья художника, его соседи.