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Posted 9 декабря, 02:51

Published 9 декабря, 02:51

Modified 9 декабря, 02:53

Updated 9 декабря, 02:53

Выставка к 100-летию художника Рюрика Тушкина открылась во Владивостоке

Останавливаются и задумываются: выставка Рюрика Тушкина открылась в ЦСИ «Артэтаж»

9 декабря 2024, 02:51
Фото: vostokmedia.com.

Выставка к 100-летию художника Рюрика Тушкина открылась во Владивостоке

Сюжет
Наш Город
«Век художника» (16+) — так называется выставка, открывшаяся в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж». Она посвящена 100-летнему юбилею знаменитого приморского художника Рюрика Тушкина.

Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, основу экспозиции составили работы из фондов ЦСИ «Артэтаж» и семьи художника. Искусствовед и галерист, основатель «Артэтажа» Александр Городний лично был знаком с Рюриком Тушкиным, дружил с ним не одно десятилетие.

— Александр Иванович сказал мне: ему хотелось показать все имеющиеся в фондах работы отца, ведь это 100-летний юбилей художника, — говорит дочь художника Татьяна Тушкина. — Мы ставили перед собой задачу раскрыть перед зрителем весь спектр творчества отца, от гравюр до живописных работ. Как мне кажется, нам это удалось.

Татьяна Рюриковна рассказала: даже на этой, 20-й, юбилейной, персональной выставке посетители увидят несколько работ, которые ранее никогда не выставлялись. Это этюды Рюрика Васильевича, сделанные им в 50-х годах прошлого века. Татьяна Тушкина нашла их в архиве отца. Также на выставке представлены гравюры Рюрика Васильевича — на них подводная лодка, на которой он служил, семья художника, его соседи.

Рюрик ТушкинРюрик Тушкин
Фото: vostokmedia.com

Судьба Рюрика Тушкина — удивительна и интересна. Он — медик, участник Великой Отечественной войны, служивший на подводной лодке, капитан запаса медицинской службы, много лет отдавший работе в госпитале ТОФ. У него не было профессионального художественного образования, но за годы в искусстве Рюрик Васильевич сумел выработать свой неповторимый стиль, узнаваемый, яркий.

— Философский взгляд на мир (через призму кубика Рубика) Рюрика Тушкина своеобычен и ни на чей другой не похож, — говорит Сергей Соловьёв, директор муниципального центра современного искусства «Артэтаж». — Зрители невольно становятся его соавторами, рассматривая и домысливая удивительные сплетения тем и образов и пытаясь увидеть то, что хотел донести до них художник.

Фото: vostokmedia.com

— Это правда, — уверена Татьяна Тушкина. — Люди всегда останавливаются возле картин отца и задумываются. Это я видела постоянно — с первых отцовских выставок в конце 80-х и до сегодняшнего дня. И у каждого зрителя рождаются собственные ассоциации и чувства.

Выставка «Век художника» даёт жителям Владивостока возможность погрузиться в мир уникального, самобытного живописца, творца, неординарной личности — Рюрика Тушкина. В век художника. Не упустите такой шанс.

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#Новости#Владивосток#Центр современного искусства "Артэтаж"#Приморский край#Наш Город
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