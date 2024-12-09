Победить в гонке и запустить блог: автомеханик из Приморья исполняет мечту на ТВ

Posted 9 декабря, 06:53
Published 9 декабря, 06:53
Modified 9 декабря, 06:55
Updated 9 декабря, 06:55
В России стартует экстремальное реалити-шоу «Работяги» (16+), в котором 100 участников из разных уголков страны будут бороться за главный приз в 10 миллионов рублей.
Ведущим шоу стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.
Участники, привыкшие к тяжелой и опасной работе, начнут соревнования с пламенного спринта, после которого только 30 самых быстрых смогут пройти в следующие этапы.
Среди участников — 26-летний Сергей Акаемов из Владивостока, автомеханик с пятилетним стажем. Он увлекается экстремальными видами спорта и планирует потратить выигрыш на развитие своего блога об автомобилях.
Какие испытания ждут героев, расскажут в программе «Работяги» (16+). Пока вышли только первые два выпуска.
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