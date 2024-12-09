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Posted 9 декабря, 06:53

Published 9 декабря, 06:53

Modified 9 декабря, 06:55

Updated 9 декабря, 06:55

26-летний автомеханик из Владивостока стал участником нового популярного тв-шоу

Победить в гонке и запустить блог: автомеханик из Приморья исполняет мечту на ТВ

9 декабря 2024, 06:53
Фото: 1MI.

26-летний автомеханик из Владивостока стал участником нового популярного тв-шоу

Сюжет
Автомобили
Сто человек прошли отбор в программу «Работяги» (16+), которую покажут на российском ТВ. Молодой механик из Приморья Сергей Акаемов стал участником нового шоу.

В России стартует экстремальное реалити-шоу «Работяги» (16+), в котором 100 участников из разных уголков страны будут бороться за главный приз в 10 миллионов рублей.

Ведущим шоу стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

Стоп-кадр из программыСтоп-кадр из программы
Стоп-кадр из программы. Фото: workers.friday.ru

Участники, привыкшие к тяжелой и опасной работе, начнут соревнования с пламенного спринта, после которого только 30 самых быстрых смогут пройти в следующие этапы.

Среди участников — 26-летний Сергей Акаемов из Владивостока, автомеханик с пятилетним стажем. Он увлекается экстремальными видами спорта и планирует потратить выигрыш на развитие своего блога об автомобилях.

Стоп-кадр из программыСтоп-кадр из программы
Стоп-кадр из программы. Фото: workers.friday.ru

Какие испытания ждут героев, расскажут в программе «Работяги» (16+). Пока вышли только первые два выпуска.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жительнице Владивостока, которая стала звездой телеэфира.

Известный блогер-красавица из Владивостока стала звездой российского телеканала
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#Новости#Общество#Владивосток#Автомобили#Приморский край#Приморье#Происшествия#Блог
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