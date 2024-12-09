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Posted 9 декабря, 08:45

Published 9 декабря, 08:45

Modified 13 декабря, 09:48

Updated 13 декабря, 09:48

Победителя II Дальневосточного фестиваля циркового искусства определили в Хабаровске

Победителя II Дальневосточного фестиваля циркового искусства определили в Хабаровске

9 декабря 2024, 08:45
Фото: Правительство Хабаровского края.
С 6 по 8 декабря в Хабаровском государственном цирке прошел II Дальневосточный фестиваль циркового искусства. Мероприятие собрало 350 участников из разных уголков Дальневосточного федерального округа, к празднику также присоединился коллектив из Иркутской области.

6 и 7 декабря проходили конкурсные просмотры, на которых цирковые коллективы и солисты представили на суд профессионального жюри свои творческие номера в номинациях «Воздушная гимнастика», «Пластическая акробатика», «Эквилибристика», «Клоунада», «Жонглирование», «Антипод. Икарийские игры», «Музыкальная эксцентрика».

Гран-при фестиваля завоевал Образцовый цирковой коллектив «Весёлая арена» Детской цирковой школы имени В. М. Агарёва из города Арсеньев Приморского края. Руководитель — Алексей Сокольников. Преподаватели — Галина Шумакова, Наталья Гутова, Виктория Хананова.

— Цирковой фестиваль — это всегда яркий праздник, — говорит председатель жюри, президент Международного союза дрессировщиков, «Почетный президент» общественной организации «Дальневосточная ассоциация циркового искусства» Игорь Машуков, — В 1991 году наша ассоциация провела самый первый в России фестиваль циркового искусства, и прошел он на улицах Хабаровска. Главная площадь пестрила талантами, а по улицам парадом прошла шумная цирковая кавалькада. В кинотеатрах шли фильмы, посвященные цирку. Вся страна следила за этим событием. Я счастлив, что и сегодня здесь собралось столько талантливых людей!

Цирковое искусство активно развивается на Дальнем Востоке, и фестиваль стал площадкой, где артисты смогли собраться на профессиональном манеже, обменяться опытом, продемонстрировать свой уровень и наметить шаги для дальнейшего развития.

В рамках фестиваля прошли мастер-классы «Хореография в постановке циркового номера» и «Внимание к деталям — стремление к совершенству. Общая физическая подготовка в цирковом коллективе» от членов жюри для руководителей коллективов.

В воскресенье, 8 декабря, фестиваль завершился торжественной церемонией награждения участников и Гала-концертом, где были представлены самые яркие выступления.

#Хабаровский край
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