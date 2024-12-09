Подросток попал под поезд Москва — Владивосток в Приморском крае

Posted 9 декабря, 05:41
Published 9 декабря, 05:41
Modified 9 декабря, 05:43
Updated 9 декабря, 05:43
В субботу вечером на 9298 километре Транссиба в районе железнодорожного перегона станций «Вторая Речка — Первая Речка» был серьезно ранен человек.
По предварительной информации, 17-летний молодой человек нарушил правила безопасности на железнодорожных путях, когда шел домой со своей младшей сестрой. В результате его задел проходящий поезд. Полученные травмы были смертельными.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.
Жителям Приморья напоминают о правилах безопасности на железной дороге:
На пассажирской платформе стоит помнить:
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожилой женщине, которая погибла под поездом в Приморском крае.