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Posted 9 декабря, 05:41

Published 9 декабря, 05:41

Modified 9 декабря, 05:43

Updated 9 декабря, 05:43

Подросток попал под поезд Москва — Владивосток в Приморском крае

Подросток попал под поезд Москва — Владивосток в Приморском крае

9 декабря 2024, 05:41
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Безопасность
Подросток переходил ж/д пути в Приморском крае, но не успел пройти перед движущимся составом. Парень погиб под колесами поезда.

В субботу вечером на 9298 километре Транссиба в районе железнодорожного перегона станций «Вторая Речка — Первая Речка» был серьезно ранен человек.

По предварительной информации, 17-летний молодой человек нарушил правила безопасности на железнодорожных путях, когда шел домой со своей младшей сестрой. В результате его задел проходящий поезд. Полученные травмы были смертельными.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

Жителям Приморья напоминают о правилах безопасности на железной дороге:

  • перемещаться через железнодорожные пути можно только по пешеходным переходам, мостам и тоннелям, только после разрешения светофора;
  • использование наушников и мобильных телефонов при переходе через железнодорожные пути категорически запрещено.

На пассажирской платформе стоит помнить:

  • нельзя ходить по железнодорожным путям;
  • запрещено преодолевать линию безопасности у края платформы;
  • недопустимо прыгать на путь с платформы;
  • подлезать под платформы и составы запрещено;
  • бегать на платформе рядом с прибывающими и отправляющимися поездами категорически запрещено.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожилой женщине, которая погибла под поездом в Приморском крае.

Вышла на пути и попала под поезд: пожилая женщина погибла на ж/д переезде в Приморье
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