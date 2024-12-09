Сорвался с крыши и разбился: мужчина погиб на работе в Приморье — проводят проверку

Posted 9 декабря, 04:47
Published 9 декабря, 04:47
Modified 9 декабря, 04:49
Updated 9 декабря, 04:49
Прокуратура Черниговского района начала проверку по факту гибели работника, который 8 декабря упал с крыши многоквартирного дома на улице Деповской в пгт Сибирцево.
Мужчина 1985 года рождения погиб от полученных травм во время ремонта кровли. Прокурор района Александр Лубенец оперативно прибыл на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и служб.
Ведомство проверяет соблюдение законодательства в сфере охраны труда и безопасности. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, что привело к трагедии. Ход расследования находится под контролем прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что со стройки в одном из районов Владивостока упал железный штырь.