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Posted 9 декабря, 04:47

Published 9 декабря, 04:47

Modified 9 декабря, 04:49

Updated 9 декабря, 04:49

Упал с крыши и разбился житель Приморского края

Сорвался с крыши и разбился: мужчина погиб на работе в Приморье — проводят проверку

9 декабря 2024, 04:47
Фото: 1MI.

Упал с крыши и разбился житель Приморского края

Сюжет
Прокуратура
Мужчина ремонтировал крышу дома в одном из поселков в Приморье. В какой-то момент он сорвался со скользкой крыши и разбился.

Прокуратура Черниговского района начала проверку по факту гибели работника, который 8 декабря упал с крыши многоквартирного дома на улице Деповской в пгт Сибирцево.

Мужчина 1985 года рождения погиб от полученных травм во время ремонта кровли. Прокурор района Александр Лубенец оперативно прибыл на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и служб.

Видео: prosecutor_pk.

Ведомство проверяет соблюдение законодательства в сфере охраны труда и безопасности. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, что привело к трагедии. Ход расследования находится под контролем прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что со стройки в одном из районов Владивостока упал железный штырь.

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