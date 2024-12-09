ТОСы объединяют общественников: лучшие практики обсудили на форуме в Приморье

Posted 8 декабря, 23:17
Published 8 декабря, 23:17
Modified 8 декабря, 23:17
Updated 8 декабря, 23:17
Форум, который в Приморском крае уже стал традиционным, становится все многочисленнее — каждый год число ТОСов растет, как увеличивает и количество проектов, участвующих в конкурсе губернаторских грантов. 2024-й год стал самым «урожайным» для приморских ТОСов.
Председатель уссурийского ТОСа «Загородное» Юрий Дурнин, как активист одного из самых эффективных ТОСов был отмечен благодарственным письмом губернатора Приморья Олега Кожемяко.
«Нашему ТОСу всего девять месяцев, а сделано было уже многое, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом, впереди еще очень много планов. В 2024 году у нас пошел автобус — маршрут номер 4, благодаря губернатору Олегу Николаевичу Кожемяко. Потом мы выиграли грант и сделали остановочный павильон, и совместно с администрацией осветили две улицы больше 1300 метров. Зашли в инициативное бюджетирование на 5 миллионов рублей — на будущий год будем парк строить. Сейчас в „Твой проект“ заходим на 3 миллиона, хотим сделать футбольную площадку», — рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» активист.
Вместе с ТОС «Загородное» на форум «Живем в Приморье. Решаем вместе» приехали и активисты ТОС «Казачка» и «Южно-Слободской». Участники говорят, что дружат ТОСами, и вместе проводят различные мероприятия, готовятся к конкурсам, создают проекты, делятся опытом, помогают друг другу. Дни двора, совместное празднование Нового года — стали уже традиционными. Юлия Химич рассказала, каких результатов удалось достичь ТОСу «Южно-Слободской».
«Мы работаем с 2019 года. Участвовали во многих программах, у нас уже есть парковая зона на улице Октябрьской, площадка тренажерная. Кстати, площадка наша, которую мы по грантовому конкурсу поставили с финансирование миллион рублей, сегодня жильцами пользуется большой популярностью. Причем у разных возрастов — от мала до велика.
В этом году мы в инициативном бюджетировании участвовали. Павда „Загородное”нас на 70 голосов опередил, но мы второе место взяли. У нас семь домов — пятиэтажные, девятиэтажные. А вот наши друзья-ТОСы „Загородное“ и „Казачка“ — это первопроходцы, единственные у нас, которые объединили частный сектор. Там по определению сложнее работать, потому что население меньше, тяжелее людей собрать», — отметила Евгения Химич.
Участники, которые уже не первый год участвуют в форуме, отмечают, что все больше жителей Приморья, видя успехи ТОСов-соседей, хотят присоединиться к этому активному сообществу.
«Мы все больше притягиваем народа, больше людей начинают понимать, что это такое, что это реально работает. Особенно, когда мы что-то выигрываем, когда что-то появляется — площадки, скверы, парки. Глядя на наш пример, у новых ТОСов есть шанс тоже реализоваться. И мы всем тосовским сообществом надеемся, что программы поддержки будут продолжаться в Приморье», — отметила Евгения Химич.
А вот другой ТОС из Уссурийска — «Северный» в этом году раздвоился — два дома объединились в отдельный ТОС «Дуэт». Живут в мире, также дружат ТОСами, совместно реализуют проекты.
«В этом году мы выиграли грант и построили дорожку жизни — благоустроили тротуар. Вообще, все программы, которые у нас есть в Приморском крае, это очень хорошая возможность улучшить инфраструктуру в отдельно взятом дворе, районе, жители могут проявить себя и создать на территории своего ТОСа то, что они хотят. Это очень ценно», — подчеркнула представитель «Дуэта» Галина Тихевич, добавив, что в следующем году ТОС планирует подать свой проект скейт-парка на инициативное бюджетирование.
Она отметила, что в форуме ТОС участвует уже в третий раз и каждый раз пополняет свою копилку знаний, чтобы применять это в работе.
«Во-первых, это замечательная обучающая программа, многое можно узнать, многому научиться. Очень интересные спикеры. Во-первых, это обмен опытом с представителями ТОСов других муниципалитетов, такие форумы нужны и важны для нас», — считает Галина Тихевич.
Представитель ТОС «Александровича, 52» из Владивостока Анна Шевчук тоже гордится проделанной в этом году работой — по грантовому конкурсу была обустроена зона отдыха, поставили лавочки, качели и шахматный стол, чтобы жильцы могли с пользой проводить время.
«Выходят со своими шахматами и играют, активно играют. С соседнего дома тоже приходят на шахматные баталии посмотреть и поучаствовать. Наша площадка из двух зон состоит. Первую в этом году мы благоустроили, а за вторую возьмемся. Там сделаем зону отдыха с лавочками, на этой территории растут ели, которые я, еще будучи ребенком, сажала. Продолжим комплексное благоустройство нашего двора. Хорошей новостью сегодняшнего форума стало заявление губернатора Олега Кожемяко об увеличении финансирования программы поддержки ТОС, а также самих грантов», — рассказала Анна Шевчук.
Дальневосточная столица является абсолютным лидером по количеству действующих ТОСов — ежегодно количество объединений жильцов растет. Об этом на полях форума рассказал мэр Константин Шестаков. Со статистикой не поспоришь — администрация Владивостока под руководством Константина Шестакова начала работу по активизации ТОСов в 2022 году, тогда в городе действовало лишь 26 ТОС, которые объединяли 13 тысяч жителей. К концу 2023 года город значительно прирос — ТОСов стало уже 68 с 27 тысячами горожан. 2024-й стал самым результативным — количество ТОСов выросло до 119, которые объединяют почти 42 тысячи владивостокцев.
«За эти три года ТОСы Владивостока освоили 192 миллиона рублей, реализовав 171 проект благоустройства. В этом году мы реализовали все проекты, которые стали победителями конкурса и получили губернаторский грант. Это внушительные результаты, которые не могут не радовать», - отметил глава Владивостока.
Открывая форум, Олег Кожемяко отметил привлекательность Приморья для жизни и работы.
«Дальний Восток всегда был и является местом, куда приезжает множество людей и остается здесь жить. И сейчас, с появлением городских, краевых и федеральных программ по благоустройству, Приморский край преображается с каждым днем. Безусловно, на такое видоизменение края непосредственное влияние оказывают местные жители, проявляющие инициативы по развитию региона. Программа ТОСов позволяет решать вопросы собственными силами и делать это достаточно быстро, в течение года. И, конечно, мы приветствуем решения, которые позволяют расширить возможности территориального общественного самоуправления», — подчеркнул глава региона.
Олег Кожемяко отметил, что программа ТОСов работает уже третий год. И с каждым годом возможности, которые она открывает, привлекают все больше людей. Всего год назад в Приморье было 334 ТОСа, а сегодня уже 828.
В целом этом году в регионе было реализовано 345 проектов ТОС. За три года действия программы поддержки инициатив территориальных общественных самоуправлений — это абсолютный рекорд. В следующем году программа продолжит свою работу, ТОСы смогут выиграть до 1,5 миллиона рублей на решение вопросов местного значения. Это может быть благоустройство, приобретение и установка детских и спортивных площадок, уличных тренажеров и спортивного инвентаря, хоккейных и спортивных коробок, горок, автомобильных парковок и остановок, пешеходных мостов и дорожек, тротуаров, малых архитектурных форм.
«Люди поверили, увидев результаты труда у своих соседей, и начали тоже активно включаться в общее дело. Они на собственном опыте убедились, что территориальное общественное самоуправление — это реальная возможность сделать комфортнее родные дома, дворы и улицы. На будущий год мы запланировали в бюджет около 250 миллионов, как и в прошлом году. Конкурс ТОСов начнется уже в феврале», — заявил Олег Кожемяко.
В работе форума принял участие председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко, который в своем выступлении отметил инициативу главы региона о поддержке ТОСов в Приморье поддерживается на всех уровнях власти.
«То, на что есть запрос у людей, должно быть поддержано властью на 100 процентов. В данном конкретном случае совпали возможности власти и желания людей. Принципиальным решением Губернатора деньги на поддержку ТОСов выделяются, и с каждым годом этих денег все больше и больше. Отрадно, что жители Приморского края, жители Владивостока очень активны в этом смысле и подходят с душой к этому вопросу, неравнодушно. Это самое главное, что люди увидели этот замечательный механизм, осознали что этот механизм рабочий. В целом создать ТОС довольно просто, а дальше — выйти на получение финансов. Это тоже, конечно, путь, но его можно вполне пройти. И у нас есть яркие примеры и во Владивостоке, и в других муниципалитетах, и таких примеров сотни», — подчеркнул Антон Волошко.