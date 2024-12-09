ТОСы объединяют общественников: лучшие практики обсудили на форуме в Приморье

Дальневосточная столица является абсолютным лидером по количеству действующих ТОСов — ежегодно количество объединений жильцов растет. Об этом на полях форума рассказал мэр Константин Шестаков. Со статистикой не поспоришь — администрация Владивостока под руководством Константина Шестакова начала работу по активизации ТОСов в 2022 году, тогда в городе действовало лишь 26 ТОС, которые объединяли 13 тысяч жителей. К концу 2023 года город значительно прирос — ТОСов стало уже 68 с 27 тысячами горожан. 2024-й стал самым результативным — количество ТОСов выросло до 119, которые объединяют почти 42 тысячи владивостокцев.