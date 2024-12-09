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Posted 9 декабря, 02:38

Published 9 декабря, 02:38

Modified 9 декабря, 02:40

Updated 9 декабря, 02:40

Три автомобиля практически полностью уничтожил огонь во Владивостоке

Три машины сгорели за одну ночь во Владивостоке — видео

9 декабря 2024, 02:38
Фото: 1MI.

Три автомобиля практически полностью уничтожил огонь во Владивостоке

Сюжет
Происшествие
Ночью на Кирова во Владивостоке загорелись три легковых автомобиля. Одна из машин выгорела дотла. Выяснилось, в чем была причина.

Одна из припаркованных машин вспыхнула ночью во Владивостоке. В результате огонь перекинулся на два соседних авто. В результате около 4 часов утра сгорели три легковых автомобиля.

К счастью, на место быстро прибыли пожарные. На момент их прибытия у одного из автомобилей горел салон и моторный отсек. В результате огонь перекинулся на два рядом стоящих автомобиля.

Видео: vtoryak.vdk.

Пожар удалось оперативно ликвидировать на общей площади около 10 квадратных метров. В результате пожара одно транспортное средство полностью уничтожил огонь, два других оказались повреждены огнём частично, сообщили в пресс-службе МЧС.

Фото: mchs.vdk

О пострадавших не сообщали. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мощном пожаре, который ночью вспыхнул в одном из кафе во Владивостоке.

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