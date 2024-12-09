Три машины сгорели за одну ночь во Владивостоке — видео

Posted 9 декабря, 02:38
Published 9 декабря, 02:38
Modified 9 декабря, 02:40
Updated 9 декабря, 02:40
Одна из припаркованных машин вспыхнула ночью во Владивостоке. В результате огонь перекинулся на два соседних авто. В результате около 4 часов утра сгорели три легковых автомобиля.
К счастью, на место быстро прибыли пожарные. На момент их прибытия у одного из автомобилей горел салон и моторный отсек. В результате огонь перекинулся на два рядом стоящих автомобиля.
Пожар удалось оперативно ликвидировать на общей площади около 10 квадратных метров. В результате пожара одно транспортное средство полностью уничтожил огонь, два других оказались повреждены огнём частично, сообщили в пресс-службе МЧС.
О пострадавших не сообщали. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мощном пожаре, который ночью вспыхнул в одном из кафе во Владивостоке.