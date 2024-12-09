В преддверии Нового года: в Приморье внесли изменения в работу пригородных поездов

Один электропоезд начнет ездить с 16 декабря по маршруту станция Владивосток — площадь Луговая. Согласно графику, отправление с центра города запланировано в рабочие дни в 17:10, а прибытие на Луговую в 17:32. Оттуда уходить поезд будет в 18:10, а возвращаться на станцию Владивосток в 18:29.