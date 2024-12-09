В преддверии Нового года: в Приморье внесли изменения в работу пригородных поездов

Posted 9 декабря, 02:20
Published 9 декабря, 02:20
Modified 9 декабря, 02:47
Updated 9 декабря, 02:47
С середины декабря во Владивостоке будут курсировать три дополнительные электрички, сообщает пресс-служба АО «Экспресс Приморья».
Один электропоезд начнет ездить с 16 декабря по маршруту станция Владивосток — площадь Луговая. Согласно графику, отправление с центра города запланировано в рабочие дни в 17:10, а прибытие на Луговую в 17:32. Оттуда уходить поезд будет в 18:10, а возвращаться на станцию Владивосток в 18:29.
Два экспресса с 15 декабря пополнят ряды транспорта, который доставляет пассажиров в аэропорт Кневичи и обратно. Отправка из города будет происходить в 10:50 и 13:11, а выезд из Кневичи в 11:28 и 14:05.
Также, учитывая мнения приморцев, руководство организации внесло коррективы в расписание электричек:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в администрации дальневосточной столицы активно занимаются проектом легкого метро.