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Posted 9 декабря, 02:20

Published 9 декабря, 02:20

Modified 9 декабря, 02:47

Updated 9 декабря, 02:47

В преддверии Нового года: в Приморье внесли изменения в работу пригородных поездов

В преддверии Нового года: в Приморье внесли изменения в работу пригородных поездов

9 декабря 2024, 02:20
Фото: express_primorye.
Сюжет
Общественный транспорт
АО «Экспресс Приморья» не только добавит дополнительные электропоезда, но и внесет коррективы в уже имеющиеся маршруты.

С середины декабря во Владивостоке будут курсировать три дополнительные электрички, сообщает пресс-служба АО «Экспресс Приморья».

Один электропоезд начнет ездить с 16 декабря по маршруту станция Владивосток — площадь Луговая. Согласно графику, отправление с центра города запланировано в рабочие дни в 17:10, а прибытие на Луговую в 17:32. Оттуда уходить поезд будет в 18:10, а возвращаться на станцию Владивосток в 18:29.

Два экспресса с 15 декабря пополнят ряды транспорта, который доставляет пассажиров в аэропорт Кневичи и обратно. Отправка из города будет происходить в 10:50 и 13:11, а выезд из Кневичи в 11:28 и 14:05.

Также, учитывая мнения приморцев, руководство организации внесло коррективы в расписание электричек:

  • С 15 декабря будет сдвинуто время отправления на 10 минут «Ружинки». Поезд «Владивосток — Ружино» будет отправляться в 17:20;
  • Электропоезд № 6403/6406 «Тихоокеанская — Владивосток» с 15 декабря будет отправляться почти на час раньше: в 5:28 (ранее в 6:17), соответственно, и прибывать в столицу Приморья раньше — в 10:22 (ранее 11:20);
  • Продлят маршрут поезду № 6327 «Владивосток — Надеждинская» до Уссурийска. После станции Надеждинская он будет идти экспрессом до Уссурийска, делая остановки только на станциях Кипарисово и Раздольное;
  • Обратно поезд №6344 отправится из Уссурийска во Владивосток в 05:53.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в администрации дальневосточной столицы активно занимаются проектом легкого метро.

Константин Шестаков: во Владивостоке активно развивается проект легкого метро
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