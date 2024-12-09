Все могло кончиться трагедией: людей из горящего дома спасли в Приморье — фото

В Приморском крае сотрудники полиции проявили героизм, помогая жильцам дома эвакуироваться во время пожара. Вечером, патрулируя поселок Пограничный, старший лейтенант Максим Воробьев и стажёр Никита Козак заметили пылающий дом на улице Карла Маркса. Полицейские немедленно вызвали МЧС и скорую помощь, а сами сразу же начали эвакуацию людей.