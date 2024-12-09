Все могло кончиться трагедией: людей из горящего дома спасли в Приморье — фото

Posted 9 декабря, 02:58
Published 9 декабря, 02:58
Modified 9 декабря, 03:00
Updated 9 декабря, 03:00
В Приморском крае сотрудники полиции проявили героизм, помогая жильцам дома эвакуироваться во время пожара. Вечером, патрулируя поселок Пограничный, старший лейтенант Максим Воробьев и стажёр Никита Козак заметили пылающий дом на улице Карла Маркса. Полицейские немедленно вызвали МЧС и скорую помощь, а сами сразу же начали эвакуацию людей.
Максим, прикрыв рот и нос формой, вошел в задымленный подъезд и вывел женщину из горящей квартиры. Никита на первом этаже предупреждал остальных жильцов о пожаре и помогал им покинуть здание. Благодаря их быстрой реакции удалось избежать страшной трагедии.
Пожар удалось ликвидировать прибывшим спасателям. Полицейские все время оставались на месте, оказывая психологическую поддержку пострадавшим. За свою самоотверженность Максима Воробьева и Никиту Козака поощрит начальник УМВД России по Приморскому краю.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, который разбушевался в одном из кафе во Владивостоке в ночь на понедельник.