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Posted 9 декабря, 02:58

Published 9 декабря, 02:58

Modified 9 декабря, 03:00

Updated 9 декабря, 03:00

Несколько человек вывели из горящего дома в Приморском крае

Все могло кончиться трагедией: людей из горящего дома спасли в Приморье — фото

9 декабря 2024, 02:58
Фото: Изображение Midjourney.

Несколько человек вывели из горящего дома в Приморском крае

Сюжет
Пожар
В Пограничном загорелась квартира на первом этаже многоквартирного дома. Жильцы оказались в западне из огня и дыма. К счастью, им на помощь пришли сотрудники полиции.

В Приморском крае сотрудники полиции проявили героизм, помогая жильцам дома эвакуироваться во время пожара. Вечером, патрулируя поселок Пограничный, старший лейтенант Максим Воробьев и стажёр Никита Козак заметили пылающий дом на улице Карла Маркса. Полицейские немедленно вызвали МЧС и скорую помощь, а сами сразу же начали эвакуацию людей.

Максим, прикрыв рот и нос формой, вошел в задымленный подъезд и вывел женщину из горящей квартиры. Никита на первом этаже предупреждал остальных жильцов о пожаре и помогал им покинуть здание. Благодаря их быстрой реакции удалось избежать страшной трагедии.

Видео: prim_police.

Пожар удалось ликвидировать прибывшим спасателям. Полицейские все время оставались на месте, оказывая психологическую поддержку пострадавшим. За свою самоотверженность Максима Воробьева и Никиту Козака поощрит начальник УМВД России по Приморскому краю.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, который разбушевался в одном из кафе во Владивостоке в ночь на понедельник.

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