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Posted 9 декабря, 09:53

Published 9 декабря, 09:53

Modified 13 декабря, 09:56

Updated 13 декабря, 09:56

Всероссийская конференция «Время самбо» прошла в Хабаровске

Всероссийская конференция «Время самбо» прошла в Хабаровске

9 декабря 2024, 09:53
Фото: Правительство Хабаровского края.
В Хабаровске завершилась Всероссийская конференция «Время самбо». Она проходила в течение нескольких дней. Основные мероприятия состоялись на базе Краевого центра образования.

В Краевом центре образования прошли мастер-классы с участием именитых самбистов и тренеров, показательные выступления по фиджитал-самбо, открытая тренировка по самбо для слепых и слабовидящих спортсменов, а также прием контрольных нормативов ГТО по разделу «Самозащита без оружия».

Договоренность о проведении форума «Время самбо» была достигнута на встрече губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с президентом Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергеем Елисеевым, которая состоялась в октябре в Москве.

Участники конференции также обсудили вопросы реализации проекта «Самбо в школу». Отметим, что сейчас он охватывает 137 учебных заведений и более 29 тысяч школьников. Всего же самбо в Хабаровском крае занимаются почти 19 тысяч человек.

На пленарном заседании «За самбо будущее» было подписано трехстороннее соглашение о развитии данного вида спорта в регионе между краевыми министерствами спорта и образования и федерацией самбо Хабаровского края.

— Сегодня задача этой конференции, в первую очередь, популяризировать наш национальный исконно русский вид спорта самбо, который не несет в себе агрессии, учит людей защищать себя, свою семью и свою Родину. Будем продолжать и дальше его развивать. Самое главное здесь — заинтересовать людей, в том числе и учителей физической культуры, которые реализовывают проект в Хабаровском крае, и продолжать прививать любовь к этому замечательному виду спорта, — отметил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

Добавим, что в преддверии конференции в краевом центре единоборств состоялся первый Всероссийский турнир по самбо «Кубок вызова „Локомотив“. Его участниками стали более 160 спортсменов из регионов Дальневосточного федерального округа в возрасте от 14 до 16 лет.

#Хабаровский край
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