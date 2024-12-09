Втроем на одного? Драка на проезжей части перегородила проезд во Владивостоке — видео

В новых медиа сообщают о серьезной драке в районе Молодежной во Владивостоке.



В новых медиа сообщают, что один водитель подрезал другого. В результате развернулась серьезная драка. Уже через несколько минут один из мужчин лежал на проезжей части, другие продолжали наносить удары ему по голове и телу. В новых медиа появилось видео с места происшествия.