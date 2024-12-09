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Posted 9 декабря, 04:14

Published 9 декабря, 04:14

Modified 9 декабря, 04:16

Updated 9 декабря, 04:16

Автомобилисты начали выяснять отношения посреди улицы во Владивостоке

Втроем на одного? Драка на проезжей части перегородила проезд во Владивостоке — видео

9 декабря 2024, 04:14
Фото: Изображение Midjourney.

Автомобилисты начали выяснять отношения посреди улицы во Владивостоке

Сюжет
Происшествие
За Некрасовским путепроводом в районе Молодежной во Владивостоке автомобилисты начали серьезную драку. Видео с места появилось в новых медиа.

В новых медиа сообщают о серьезной драке в районе Молодежной во Владивостоке.

В новых медиа сообщают, что один водитель подрезал другого. В результате развернулась серьезная драка. Уже через несколько минут один из мужчин лежал на проезжей части, другие продолжали наносить удары ему по голове и телу. В новых медиа появилось видео с места происшествия.

Видео: svodka25.

В сети под публикацией набралось множество комментариев. В основном пользователей возмущает, что участники драки набросились втроем на одного посреди проезжей части, а другие автомобилисты просто проезжают мимо:

«А всем плевать: как ехали, так и едут»;
«Что это такое? Лежачего самый жестокий человек не тронет, а они куда?»;
«Мелкое хулиганство»;
«Куда втроем на одного?!»;
«Подрались и подрались… Спасибо, что не в час-пик».

Официальных комментариев по факту произошедшего пока не поступало.

Ранее «Восток-Медиа» писало о драке посреди улицы в центре Владивостока.

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