Втроем на одного? Драка на проезжей части перегородила проезд во Владивостоке — видео

Posted 9 декабря, 04:14
Published 9 декабря, 04:14
Modified 9 декабря, 04:16
Updated 9 декабря, 04:16
В новых медиа сообщают о серьезной драке в районе Молодежной во Владивостоке.
В новых медиа сообщают, что один водитель подрезал другого. В результате развернулась серьезная драка. Уже через несколько минут один из мужчин лежал на проезжей части, другие продолжали наносить удары ему по голове и телу. В новых медиа появилось видео с места происшествия.
В сети под публикацией набралось множество комментариев. В основном пользователей возмущает, что участники драки набросились втроем на одного посреди проезжей части, а другие автомобилисты просто проезжают мимо:
«А всем плевать: как ехали, так и едут»;
«Что это такое? Лежачего самый жестокий человек не тронет, а они куда?»;
«Мелкое хулиганство»;
«Куда втроем на одного?!»;
«Подрались и подрались… Спасибо, что не в час-пик».
Официальных комментариев по факту произошедшего пока не поступало.
Ранее «Восток-Медиа» писало о драке посреди улицы в центре Владивостока.