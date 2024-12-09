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Posted 9 декабря, 18:42

Published 9 декабря, 18:42

Modified 9 декабря, 18:42

Updated 9 декабря, 18:42

Якушев подчеркнул важность воспитания патриотизма на примерах героев Отечества

Якушев подчеркнул важность воспитания патриотизма на примерах героев Отечества

9 декабря 2024, 18:42
Фото: ER.RU.
В День Героев Отечества, который в России отмечается 9 декабря, по инициативе партии «Единая Россия» было организовано несколько памятных мероприятий.

В различных регионах прошли церемонии гашения почтовых марок, посвященных современным героям России. Открылись новые парты Героев, а ветераны СВО провели для школьников уроки мужества.

Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии Владимир Якушев подчеркнул, что сохранение памяти о героических подвигах прошлого и настоящего является основой патриотического воспитания молодежи. Об этом пишет mkset.ru.

Он отметил, что инициатива «Единой России» под названием «Историческая память» возникла как ответ нынешнего поколения на необходимость беречь свою историю и защищать ее от искажений. Якушев добавил, что активисты по всей стране работают над тем, чтобы сохранить память о тех, кто стал символом мужества и преданности Родине. На почтовых марках России увековечены имена 30 Героев России, а памятные таблички с их именами устанавливаются на домах и зданиях школ по всей стране.

В рамках партийного проекта «Историческая память» были выпущены 10 новых почтовых марок с изображениями современных героев. Их общий тираж достиг 450 тысяч экземпляров. Памятные мероприятия прошли на родине героев в таких городах, как Санкт-Петербург, Благовещенск, Калининград, Махачкала и других.

Кроме того, президент Российской Федерации Владимир Путин вручил депутату Госдумы Дмитрию Саблину «Золотую звезду» Героя России. Саблин, командующий бригадой беспилотной авиации, продолжает активно заниматься общественной и политической деятельностью.

Владимир Якушев отметил значимость признания заслуг участников спецоперации и их вклада в воспитание молодежи. Он также подчеркнул, что ветераны СВО присоединяются к рядам партии, многие из которых имеют высшие награды за доблесть и мужество. Об этом пишет сайт ER.RU.

«Но все защитники, и те, кто уже имеют статус ветерана СВО, и те, кто сегодня находятся на огневом рубеже и освобождают города и села Донбасса, — они все наши герои. Мы гордимся ими и всегда будем помнить о высокой цене победы», — сказал он.

Многие участники СВО в этом году стали депутатами и представляют интересы граждан в составе партии «Единая Россия». Более 300 бойцов прошли обучение в высшей партийной школе. Депутаты — участники СВО также вошли в число делегатов предстоящего съезда «Единой России», который состоится 14 декабря в Москве.

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