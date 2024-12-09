Якушев подчеркнул важность воспитания патриотизма на примерах героев Отечества

Он отметил, что инициатива «Единой России» под названием «Историческая память» возникла как ответ нынешнего поколения на необходимость беречь свою историю и защищать ее от искажений. Якушев добавил, что активисты по всей стране работают над тем, чтобы сохранить память о тех, кто стал символом мужества и преданности Родине. На почтовых марках России увековечены имена 30 Героев России, а памятные таблички с их именами устанавливаются на домах и зданиях школ по всей стране.