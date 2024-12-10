Аналогов в мире нет: уникальную диагностическую систему производят в Приморье

Специалисты, работающие на новой уросистеме, заявили, что западные аппараты очень неудобные, и при сравнении наша, российская выигрывает, ей нет конкурентов — из-за особенности, которую западники просто не могут превзойти. Например, их система требует обязательной калибровки перед работой с пациентом. А у нас настройка автоматическая. Врачу-урологу нужно всего трижды нажать кнопку — включить, начать обследование и распечатать готовый результат. В систему встроен блок искусственного интеллекта, который генерирует текст, причем сопоставимый с написанным профессионалом. Она не требует к себе никакого обслуживающего персонала.