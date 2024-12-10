Аналогов в мире нет: уникальную диагностическую систему производят в Приморье

Posted 9 декабря, 23:32
Published 9 декабря, 23:32
Modified 9 декабря, 23:32
Updated 9 декабря, 23:32
На полях второго инвестиционно-промышленного форума Приморского края прошла выставка региональных производителей, которые представили свою продукцию, новейшие разработки и бренды, пользующиеся успехом как на российском рынке, так и за границей. Среди экспозиций с приморским мёдом, продукцией креативных индустрий и товаров рыбопереработки корреспондент «Восток-Медиа» обратил внимание на, с одной стороны, ничем не примечательный стенд компании «Уровест». Однако, когда представитель производителя рассказал, что именно представлено на выставке, гордость взяла за Приморский край — такие талантливые люди живут в нашем регионе и создают совершенно уникальное оборудование.
В разговоре с техническим директором ООО «Уровест», врачом-неврологом, кандидатом медицинских наук Валерием Даниловым выяснилось, что это новейшая разработка уродинамического оборудования для диагностики и лечения различных урологических заболеваний. И это единственный в России производитель медоборудования подобного уровня, а попытки зарубежных компаний сделать аналог особым успехом не увенчались — наша, приморская уросистема на порядок превосходит иностранные, а по многим параметрам так вообще не имеет аналогов.
Разработка была отмечена на краевом уровне — компания получила губернаторский грант по программе «Приморский старт» и выходит с новой моделью на рынок России и Евро-Азиатских стран. Ее главная особенность в достижении национальных целей России, объявленных президентом Владимиром Путиным, — импортозамещение — оборудование почти полностью собирается из отечественных комплектующих.
«Система подходит под один из федеральных импортозамещающих проектов, 99 процентов деталей отечественного производства. Мы получили поддержку из краевого бюджета, нам помогает центр „Мой бизнес“, несколько моделей новой уродинамической системы уже продано в медучреждения России — в Ростов и Москву, и мы уже получили первые отзывы, которые не могут не радовать. Система, которую еще в советское время изобрел мой отец — врач-уролог, доктор медицинских наук Вадим Валерьевич Данилов, была доработана с учетом современных технологических реалий и показала себя очень эффективно», — рассказал в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Валерий Данилов.
Первую модель-прототип Вадим Валерьевич Данилов придумал еще в 89-м году, тогда было произведено более 250 экземпляров уросистемы. Эта разработка получила серебряную медаль ВДНХ СССР, а затем следующая ее модель в 2006 году — президентскую премию за разработку нового метода диагностики, не имеющего аналогов в мире. Последней модели уросистемы всего пару лет, и она только выходит на рынок медицинского оборудования.
«Было получено несколько патентов, четыре патента только на оригинальные решения. Плюс разрабатывалось собственное программное обеспечение, то есть оно не покупное, не заказное, а полностью разрабатывалось нами в компании. В России мы единственные производители», — добавил Валерий Данилов.
Уродинамическая система является уникальной, первая в мире полностью цифровая со встроенным искусственным интеллектом, который с точностью считывает и описывает происходящие в организме процессы. Этой системе не мешает работать ни рядом стоящая электронная аппаратура, ни человеческий фактор. Все, что нужно уметь в работе с системой, три раза нажать кнопку, и она в автономном режиме, без участия врача будет выполнять необходимую диагностику.
«Уроситема работает при любых помехах, не реагирует ни на какие высокочастотные сигналы, то есть она полностью помехозащищенная. Качество диагностики очень высокое, фактически до 99 процентов верификация всех известных урологических заболеваний», — подчеркнул Валерий Данилов.
Он пояснил, что система выполняет функциональную диагностику, она не показывает, как выглядят органы, а показывает, как они работают.
«Нарушения мочеиспускания — хронические циститы, простатиты, гиперактивность мочевого пузыря, недержание мочи, аденома простаты, все заболевания неинфекционного характера. Все диагностируются при помощи этого оборудования», — уточнил он.
Специалисты, работающие на новой уросистеме, заявили, что западные аппараты очень неудобные, и при сравнении наша, российская выигрывает, ей нет конкурентов — из-за особенности, которую западники просто не могут превзойти. Например, их система требует обязательной калибровки перед работой с пациентом. А у нас настройка автоматическая. Врачу-урологу нужно всего трижды нажать кнопку — включить, начать обследование и распечатать готовый результат. В систему встроен блок искусственного интеллекта, который генерирует текст, причем сопоставимый с написанным профессионалом. Она не требует к себе никакого обслуживающего персонала.
«У нас с отцом была такая идея — в отдаленных районах, где не хватает специалистов узкого профиля, таких, как урологи, поставить такую уродинамическую лабораторию, с работой которой может справиться одна медсестра. А уже полученные данные направлялись бы для постановки диагноза специалисту. Отметим, точность постановки диагноза выше, чем у ультразвуковой диагностики», — подчеркнул Валерий Данилов.
Выставку приморских производителей на инвестиционно-промышленном форуме посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Отдельно он остановился у стенда компании «Уровест», заинтересовавшись их разработкой. Валерий и Вадим Даниловы рассказали об особенностях уродинамической системы и отметили ее уникальность, а также пользу проведения подобных мероприятий, на которых приморские компании могут заявить о себе. Приморские врачи-изобретатели уверены, что подобные выставки необходимо сделать традиционными, так как они открывают новые возможности для бизнеса и развития региона.
«Значимость очень большая, потому что таких площадок фактически нет. Многие производители не могут себе позволить выйти на широкую публику, потому что банально негде это сделать. Здесь своего рода место для общения непосредственно производителя с конкретным покупателем, партнером, инвестором, пользователем. Но это важно даже для получения обратной связи о продукте, это такой момент совершенствования», — пояснил Валерий Данилов, и добавил, что полученный губернаторский грант позволит в ближайшие два-три года изготовить около 30 моделей уросистемы, и поставить их в российские медучреждения.