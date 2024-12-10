Ефимов: В ноябре Москва опубликовала 6 соглашений о комплексном развитии территорий

Как отметил Ефимов, в рамках предложенных проектов, направленных на комплексное развитие территорий, планируется строительство более 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости. Эти инициативы тщательно прорабатываются городской администрацией и ориентированы на формирование сбалансированных жилых районов с необходимой инфраструктурой для граждан, а также современных бизнес-центров с новыми рабочими местами. Инвестиции в данные проекты оцениваются в 273 миллиарда рублей с прогнозируемым годовым эффектом для бюджета в размере 4,2 миллиарда рублей после их реализации. Кроме того, в результате этих изменений в городе будет создано около 8,4 тысячи новых рабочих мест, пишет stroi.mos.ru.