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Posted 10 декабря, 18:41

Published 10 декабря, 18:41

Modified 10 декабря, 18:41

Updated 10 декабря, 18:41

Ефимов: В ноябре Москва опубликовала 6 соглашений о комплексном развитии территорий

Ефимов: В ноябре Москва опубликовала 6 соглашений о комплексном развитии территорий

10 декабря 2024, 18:41
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В ноябре на сайте правительства Москвы было опубликовано шесть проектов решений о реорганизации участков общей площадью 42,6 гектара. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как отметил Ефимов, в рамках предложенных проектов, направленных на комплексное развитие территорий, планируется строительство более 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости. Эти инициативы тщательно прорабатываются городской администрацией и ориентированы на формирование сбалансированных жилых районов с необходимой инфраструктурой для граждан, а также современных бизнес-центров с новыми рабочими местами. Инвестиции в данные проекты оцениваются в 273 миллиарда рублей с прогнозируемым годовым эффектом для бюджета в размере 4,2 миллиарда рублей после их реализации. Кроме того, в результате этих изменений в городе будет создано около 8,4 тысячи новых рабочих мест, пишет stroi.mos.ru.

Как отмечается, участки находятся в шести районах столицы и расположены рядом со станциями метро, МЦК, МЦД или важными транспортными магистралями. Все владельцы участков и объектов недвижимости на них получили письма с предложениями о заключении соглашений о комплексном развитии территорий.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что проекты решений по разработке шести участков включают в себя строительство 503,5 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. Кроме того, будет возведено 424,9 тысячи квадратных метров объектов общественно-делового и промышленного назначения, в числе которых научно-производственный кластер в Зеленограде. В новых жилых микрорайонах появятся благоустроенные территории и зеленые насаждения, а также новая улично-дорожная сеть.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, в которых на месте бывших промышленных зон и на неэффективно используемых землях строятся дороги, комфортные ЖК, объекты общественно-делового и спортивного назначения и прочая необходимая инфраструктура. В настоящее время в Москве находятся на разных стадиях разработки и реализации 236 проектов КРТ суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эти инициативы осуществляются по указанию мэра Сергея Собянина.

#Общество#Москва
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