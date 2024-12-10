Ефимов: В ноябре Москва опубликовала 6 соглашений о комплексном развитии территорий

Posted 10 декабря, 18:41
Published 10 декабря, 18:41
Modified 10 декабря, 18:41
Updated 10 декабря, 18:41
Как отметил Ефимов, в рамках предложенных проектов, направленных на комплексное развитие территорий, планируется строительство более 928,4 тысячи квадратных метров недвижимости. Эти инициативы тщательно прорабатываются городской администрацией и ориентированы на формирование сбалансированных жилых районов с необходимой инфраструктурой для граждан, а также современных бизнес-центров с новыми рабочими местами. Инвестиции в данные проекты оцениваются в 273 миллиарда рублей с прогнозируемым годовым эффектом для бюджета в размере 4,2 миллиарда рублей после их реализации. Кроме того, в результате этих изменений в городе будет создано около 8,4 тысячи новых рабочих мест, пишет stroi.mos.ru.
Как отмечается, участки находятся в шести районах столицы и расположены рядом со станциями метро, МЦК, МЦД или важными транспортными магистралями. Все владельцы участков и объектов недвижимости на них получили письма с предложениями о заключении соглашений о комплексном развитии территорий.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что проекты решений по разработке шести участков включают в себя строительство 503,5 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. Кроме того, будет возведено 424,9 тысячи квадратных метров объектов общественно-делового и промышленного назначения, в числе которых научно-производственный кластер в Зеленограде. В новых жилых микрорайонах появятся благоустроенные территории и зеленые насаждения, а также новая улично-дорожная сеть.
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, в которых на месте бывших промышленных зон и на неэффективно используемых землях строятся дороги, комфортные ЖК, объекты общественно-делового и спортивного назначения и прочая необходимая инфраструктура. В настоящее время в Москве находятся на разных стадиях разработки и реализации 236 проектов КРТ суммарной площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эти инициативы осуществляются по указанию мэра Сергея Собянина.