Ещё одно малое село в Хабаровском крае обеспечено высокоскоростным интернетом

Posted 10 декабря, 00:16
Published 10 декабря, 00:16
Modified 13 декабря, 10:18
Updated 13 декабря, 10:18
Один из ведущих операторов связи запустил современное телеком-оборудование на территории поселения, позволяющее обеспечивать максимальные скорости передачи данных до 100 Мбит/с.
— Подключение малых сел к интернету и расширение телеком инфраструктуры — это не только повышение бытового комфорта людей, но и новые возможности для развития территорий: современная связь позволяет открывать новые туристические направления, заниматься предпринимательством в сельской местности. Также качество и доступность связи влияют на привлекательность инвестиционного климата края — это одно из направлений работы, которому правительство региона уделяет много внимания. Спасибо операторам связи, которые поддерживают проект «Цифровое равенство» и помогают развивать экономику региона, – рассказал министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.
Село Кондратьевка находится на берегу реки Хор, на расстоянии около двух километров проходит федеральная трасса «Уссури»: сигнал базовой станции также доступен для автомобилистов. Пассажиры могут смотреть на мобильных устройствах видео, общаться в мессенджерах или скачивать музыку, а водители в случае необходимости обратиться за помощью. Новый телеком-объект в Кондратьевке позволит оставаться на связи рыбакам и туристам, которые решат приехать на берег реки Хор рядом с селом.
— Благодаря успешному взаимодействию с региональными органами власти абоненты в зоне покрытия новой базовой станции теперь могут пользоваться современными телеком-услугами: скоростным мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью, в том числе с высоким качеством VoLTE. Мы продолжаем продвигать LTE-связь в небольшие населенные пункты края, чтобы сельчане могли иметь цифровые возможности на уровне горожан — дистанционно пользоваться государственными услугами, получать онлайн-образование или даже дистанционно работать, — отметил директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.
Напомним, в стране ежегодно формируется Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата — он отражает усилия регионов по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.