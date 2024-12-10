Ещё одно малое село в Хабаровском крае обеспечено высокоскоростным интернетом

Село Кондратьевка находится на берегу реки Хор, на расстоянии около двух километров проходит федеральная трасса «Уссури»: сигнал базовой станции также доступен для автомобилистов. Пассажиры могут смотреть на мобильных устройствах видео, общаться в мессенджерах или скачивать музыку, а водители в случае необходимости обратиться за помощью. Новый телеком-объект в Кондратьевке позволит оставаться на связи рыбакам и туристам, которые решат приехать на берег реки Хор рядом с селом.