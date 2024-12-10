Хабаровская команда стала победителем Всероссийской олимпиады по неонатологии

Posted 10 декабря, 06:22
Published 10 декабря, 06:22
Modified 13 декабря, 10:25
Updated 13 декабря, 10:25
За звание лучших боролись не только команды из краевого центра, но и из Владивостока, Краснодара, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Москвы. Повышение квалификации медработников, в том числе и с помощью различных олимпиад, является одной из задач нацпроекта «Здравоохранение».
Участники выполняли задачи, связанные с неонатологией и неонатальной реанимацией. Свои знания и практические навыки команды показывали конкурсному жюри, состоящему из руководителей ДВГМУ, кандидатов и докторов медицинских наук, специалистов с многолетним опытом работы, узкопрофильных экспертов.
По итогам олимпиады победителем стала команда ординаторов-неонатологов ДВГМУ. Второе место заняла команда Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. И третье место за командой Кубанского государственного медицинского университета Краснодара.
— Особенность данной олимпиады в том, что молодые специалисты могут сконцентрироваться сразу на нескольких направлениях, связанных с неонатологией, и постичь нюансы оказания помощи самым маленьким пациентам с определенным спектром заболеваний. Такие специалисты очень востребованы. Сегодня очень важна подготовка молодых кадров, которые будут работать по современным технологиям в нашем регионе и спасать жизни юным жителям. Ежегодно выпуск специалистов в нашем медицинском университете края увеличивается, что позволяет решать кадровый вопрос в регионе в рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того, в этом году по поручению губернатора края Дмитрия Демешина набор в целевую ординатуру увеличили почти в четыре раза, — отметили в краевом минздраве.
Отметим, что в 2024 году стены ДВГМУ покинули почти 600 выпускников специалитета, включая самые массовые направления — «Лечебное дело» и «Педиатрия», а также ординаторы. В регионе принимается ряд мер, направленных на стабилизацию кадрового вопроса. В апреле этого года ординаторы края получили возможность работать на должностях врачей-стажеров. Также в крае организована подготовка специалистов здравоохранения по наиболее дефицитным специальностям в ординатуре за счет средств гранта из краевого бюджета. В 2022 году в краевую целевую ординатуру зачислено 8 ординаторов, в 2023 году — уже 22 ординатора, в 2024 году — 75. Также в регионе действуют различные меры поддержки молодых специалистов. Например, в 2023 году по программе «Земский доктор/фельдшер» привлечены 41 врач и 22 средних медработника, в 2024 — 42 врача и 35 средних медработников. Привлекать специалистов в медучреждения отдаленных районов края помогают также программы «Кадры здравоохранения» и «Сберегательный капитал».