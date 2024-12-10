Хабаровская команда стала победителем Всероссийской олимпиады по неонатологии

Отметим, что в 2024 году стены ДВГМУ покинули почти 600 выпускников специалитета, включая самые массовые направления — «Лечебное дело» и «Педиатрия», а также ординаторы. В регионе принимается ряд мер, направленных на стабилизацию кадрового вопроса. В апреле этого года ординаторы края получили возможность работать на должностях врачей-стажеров. Также в крае организована подготовка специалистов здравоохранения по наиболее дефицитным специальностям в ординатуре за счет средств гранта из краевого бюджета. В 2022 году в краевую целевую ординатуру зачислено 8 ординаторов, в 2023 году — уже 22 ординатора, в 2024 году — 75. Также в регионе действуют различные меры поддержки молодых специалистов. Например, в 2023 году по программе «Земский доктор/фельдшер» привлечены 41 врач и 22 средних медработника, в 2024 — 42 врача и 35 средних медработников. Привлекать специалистов в медучреждения отдаленных районов края помогают также программы «Кадры здравоохранения» и «Сберегательный капитал».