Имбридинг может угрожать амурским тиграм в Приморье: ученые нашли решение

Posted 10 декабря, 07:39
Published 10 декабря, 07:39
Modified 10 декабря, 07:41
Updated 10 декабря, 07:41
Южно-корейские и российские ученые провели совместное исследование, чтобы выяснить, что угрожает популяции амурского тигра. Результат опубликовали в журнале Nature.
Ареал обитания тигра в России разделен на две части: сихотэ-алиньскую, где проживает 91% популяции, и расположенную в южной, юго-западной части Приморья, там живет примерно 9% амурских тигров — 58 особей. Их разделяет пояс антропогенного развития между Владивостоком и озером Ханка.
Проанализировали генетику субпопуляции юго-западной части Приморья и выявили ее низкое генетическое разнообразие. Там существуют повышенные риски имбридинга.
Ученые пришли к выводу о важности создания коридоров для контактов двух групп, а также предположили, что коридоры вдоль границ Китая и КНДР могут помочь исправить ситуацию.
Исследователи также отметили, что благодаря многолетним усилиям по охране тигров, численность популяции на юге Приморья значительно увеличилась с менее чем 10 особей в 1996 году до нескольких десятков сегодня. Это дает надежду на восстановление популяции амурского тигра в Китае и на Корейском полуострове. Однако, несмотря на восстановление численности, последствия генетического истощения могут оказать долгосрочное влияние на эволюционный потенциал популяции.
Численность диких амурских тигров превышает 750 особей — заметно значительное восстановление по сравнению с менее чем 40 особями в 1940-х годах. Несмотря на это, коридоры антропогенного развития между Владивостоком и озером Ханка разделили ареал тигров на две части: основной ландшафт Сихотэ-Алинь, где проживает 90% российских тигров, и юго-западное Приморье — узкую полосу земли площадью около 5400 км². Коридор, который должен объединить популяции, особенно нужен тиграм, которые живут на юге.
Ученые рассматривали 32 особи (16 самцов, 15 самок и 1 особь неопределенного пола). Они обнаружили низкое генетическое разнообразие и генетическое истощение внутри популяции. Большинство особей оказались близкородственными, что вызывает опасения по поводу инбридинга из-за небольшого размера популяции и изолированной среды обитания от основной популяции в Сихотэ-Алине.
Эти результаты подчеркивают необходимость создания экологических коридоров для соседних территорий с целью восстановления генетического разнообразия и обеспечения сохранения популяции амурских тигров в юго-западном Приморье, подчеркивают ученые.
Генетическое разнообразие напрямую связано с долгосрочным выживанием вида. Оно обеспечивает эволюционный потенциал и способность адаптироваться к изменениям. Генетический потенциал популяции зависит от силы основополагающих генов и числа особей в популяции. Это часто является проблемой для небольших изолированных популяций, которые пережили значительное сокращение, как популяция амурского тигра в XX веке.
Полученные данные подчеркивают необходимость создания экологических коридоров для улучшения генетического разнообразия и устойчивости популяции амурских тигров в юго-западном Приморье, сообщают ученые.