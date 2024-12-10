Имбридинг может угрожать амурским тиграм в Приморье: ученые нашли решение

Исследователи также отметили, что благодаря многолетним усилиям по охране тигров, численность популяции на юге Приморья значительно увеличилась с менее чем 10 особей в 1996 году до нескольких десятков сегодня. Это дает надежду на восстановление популяции амурского тигра в Китае и на Корейском полуострове. Однако, несмотря на восстановление численности, последствия генетического истощения могут оказать долгосрочное влияние на эволюционный потенциал популяции.