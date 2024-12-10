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Posted 10 декабря, 07:39

Published 10 декабря, 07:39

Modified 10 декабря, 07:41

Updated 10 декабря, 07:41

Ученые хотят создать коридор для контактов двух популяций тигров В Приморье

Имбридинг может угрожать амурским тиграм в Приморье: ученые нашли решение

10 декабря 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney.

Ученые хотят создать коридор для контактов двух популяций тигров В Приморье

Сюжет
Экология
Выяснилось, что тигры, живущие на территории Приморья, относятся к двум разным популяциям. Ученые установили, что их нужно соединить: одной из групп грозят последствия имбридинга.

Южно-корейские и российские ученые провели совместное исследование, чтобы выяснить, что угрожает популяции амурского тигра. Результат опубликовали в журнале Nature.

Ареал обитания тигра в России разделен на две части: сихотэ-алиньскую, где проживает 91% популяции, и расположенную в южной, юго-западной части Приморья, там живет примерно 9% амурских тигров — 58 особей. Их разделяет пояс антропогенного развития между Владивостоком и озером Ханка.

Проанализировали генетику субпопуляции юго-западной части Приморья и выявили ее низкое генетическое разнообразие. Там существуют повышенные риски имбридинга.

Ученые пришли к выводу о важности создания коридоров для контактов двух групп, а также предположили, что коридоры вдоль границ Китая и КНДР могут помочь исправить ситуацию.

Исследователи также отметили, что благодаря многолетним усилиям по охране тигров, численность популяции на юге Приморья значительно увеличилась с менее чем 10 особей в 1996 году до нескольких десятков сегодня. Это дает надежду на восстановление популяции амурского тигра в Китае и на Корейском полуострове. Однако, несмотря на восстановление численности, последствия генетического истощения могут оказать долгосрочное влияние на эволюционный потенциал популяции.

Численность диких амурских тигров превышает 750 особей — заметно значительное восстановление по сравнению с менее чем 40 особями в 1940-х годах. Несмотря на это, коридоры антропогенного развития между Владивостоком и озером Ханка разделили ареал тигров на две части: основной ландшафт Сихотэ-Алинь, где проживает 90% российских тигров, и юго-западное Приморье — узкую полосу земли площадью около 5400 км². Коридор, который должен объединить популяции, особенно нужен тиграм, которые живут на юге.

Ученые рассматривали 32 особи (16 самцов, 15 самок и 1 особь неопределенного пола). Они обнаружили низкое генетическое разнообразие и генетическое истощение внутри популяции. Большинство особей оказались близкородственными, что вызывает опасения по поводу инбридинга из-за небольшого размера популяции и изолированной среды обитания от основной популяции в Сихотэ-Алине.

Эти результаты подчеркивают необходимость создания экологических коридоров для соседних территорий с целью восстановления генетического разнообразия и обеспечения сохранения популяции амурских тигров в юго-западном Приморье, подчеркивают ученые.

Фото: nature.com

Генетическое разнообразие напрямую связано с долгосрочным выживанием вида. Оно обеспечивает эволюционный потенциал и способность адаптироваться к изменениям. Генетический потенциал популяции зависит от силы основополагающих генов и числа особей в популяции. Это часто является проблемой для небольших изолированных популяций, которые пережили значительное сокращение, как популяция амурского тигра в XX веке.

Полученные данные подчеркивают необходимость создания экологических коридоров для улучшения генетического разнообразия и устойчивости популяции амурских тигров в юго-западном Приморье, сообщают ученые.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае отлавливают конфликтного тигра.

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#Новости#Дальний Восток#Экология#Ученые#Исследование#Приморский край#Амурский тигр#Живая природа#Приморье
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