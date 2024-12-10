Картина дня в Приморье: кровосос, «сральная королева» и елка на площади

Posted 10 декабря, 11:01
Published 10 декабря, 11:01
Modified 10 декабря, 11:01
Updated 10 декабря, 11:01
Кровосос
Летучая мышь влетела в окно студенческого общежития во Владивостоке. Животное нашли в коридоре одного из корпусов.
«Сральная королева»
В Приморском крае подготовка к Новому году в самом разгаре. Сотрудники торговых центров стараются не только подарить праздничное настроение, но и, судя по всему, повеселить жителей региона.
Елка на площади
На площади Борцов за власть Советов во Владивостоке вовсю кипит работа: там монтируют новогодние украшения. Главным элементом станет праздничная ель — ее уже начали наряжать.