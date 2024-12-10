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Posted 10 декабря, 11:01

Published 10 декабря, 11:01

Modified 10 декабря, 11:01

Updated 10 декабря, 11:01

Картина дня в Приморье: кровосос, «сральная королева» и елка на площади

Картина дня в Приморье: кровосос, «сральная королева» и елка на площади

10 декабря 2024, 11:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Кровосос

Летучая мышь влетела в окно студенческого общежития во Владивостоке. Животное нашли в коридоре одного из корпусов.

Сосед-кровосос появился у студентов из Владивостока — видео
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«Сральная королева»

В Приморском крае подготовка к Новому году в самом разгаре. Сотрудники торговых центров стараются не только подарить праздничное настроение, но и, судя по всему, повеселить жителей региона.

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Елка на площади

На площади Борцов за власть Советов во Владивостоке вовсю кипит работа: там монтируют новогодние украшения. Главным элементом станет праздничная ель — ее уже начали наряжать.

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