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Posted 10 декабря, 01:58

Published 10 декабря, 01:58

Modified 10 декабря, 02:00

Updated 10 декабря, 02:00

Оставленную на берегу перевернутую машину нашли в Приморском крае

Колесами печально в небо: брошенный у воды перевертыш обсуждают жители Приморья

10 декабря 2024, 01:58
Фото: dpskontrol_125rus.

Оставленную на берегу перевернутую машину нашли в Приморском крае

Сюжет
Авария
Перевернутый кроссовер лежал на пляже на полуострове Песчаный в Приморском крае. Фото удивительной находки привлекли внимание жителей.

На Песчаном полуострове в Приморье обнаружили перевернутую машину. Инцидент произошел 10 декабря. Пустой кроссовер, стоящий на крыше, привлек внимание местных жителей, фотографии с места происшествия появились в сети.

Пустую перевернутую машину нашли на берегу моря в Приморском крае
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Под публикацией об удивительной находке набралось множество комментариев:

«Как интересно люди проводят время»;
«Колëсами печально в небо…»;
«Надеюсь, что никого джип не угробил»;
«Ультрафиолетовая обработка днища, новое в дитейлинге направление»;
«Сочувствую хозяину, надеюсь, все остались целы после такого трюка», — пишут пользователи в сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП: автомобиль перевернулся на крышу посреди улицы. Очевидцы рассказали, что водитель заснул за рулем.

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