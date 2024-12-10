Колесами печально в небо: брошенный у воды перевертыш обсуждают жители Приморья

Posted 10 декабря, 01:58
Published 10 декабря, 01:58
Modified 10 декабря, 02:00
Updated 10 декабря, 02:00
На Песчаном полуострове в Приморье обнаружили перевернутую машину. Инцидент произошел 10 декабря. Пустой кроссовер, стоящий на крыше, привлек внимание местных жителей, фотографии с места происшествия появились в сети.
Под публикацией об удивительной находке набралось множество комментариев:
«Как интересно люди проводят время»;
«Колëсами печально в небо…»;
«Надеюсь, что никого джип не угробил»;
«Ультрафиолетовая обработка днища, новое в дитейлинге направление»;
«Сочувствую хозяину, надеюсь, все остались целы после такого трюка», — пишут пользователи в сети.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП: автомобиль перевернулся на крышу посреди улицы. Очевидцы рассказали, что водитель заснул за рулем.