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Posted 10 декабря, 15:25

Published 10 декабря, 15:25

Modified 10 декабря, 15:25

Updated 10 декабря, 15:25

Медикам сохранены доплаты за раннее обнаружение онкологии по ОМС

Медикам сохранены доплаты за раннее обнаружение онкологии по ОМС

10 декабря 2024, 15:25
Фото: 1MI.
Весь следующий год отечественные медики продолжат получать дополнительные выплаты за диагностику онкологических заболеваний. Пресс-служба Правительства Российской Федерации сообщает о подписании распоряжения, касающегося распределения финансирования на эти цели.

Согласно информации ТАСС, такие выплаты получают те медицинские работники, которые помогают выявлять болезнь на ранних стадиях. В частности, бонус может быть предусмотрен для специалиста, который направляет пациента к врачу-специалисту и на диагностическое обследование в рамках диспансеризации или профилактического медосмотра.

Каждый случай, когда диагноз подтверждается после такого направления, приводит к тому, что территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) выделяет дополнительные средства медицинской организации. В свою очередь, это учреждение выплачивает соответствующие суммы медицинскому работнику.

В соответствии с распоряжением правительство выделило более 121 миллиона рублей для распределения между территориальными фондами обязательного медицинского страхования.

Ранее председатель ФОМС Илья Баланин в ходе обсуждения бюджета на 2025 год в Совете Федерации сообщил, что на следующий год предполагается выделить около 390 миллиардов рублей на оказание медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Это означает, что увеличение финансирования онкологической помощи в сравнении с предшествующим годом составит 12%, что эквивалентно 40 миллиардам рублей.

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