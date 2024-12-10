Медикам сохранены доплаты за раннее обнаружение онкологии по ОМС

Posted 10 декабря, 15:25
Published 10 декабря, 15:25
Modified 10 декабря, 15:25
Updated 10 декабря, 15:25
Согласно информации ТАСС, такие выплаты получают те медицинские работники, которые помогают выявлять болезнь на ранних стадиях. В частности, бонус может быть предусмотрен для специалиста, который направляет пациента к врачу-специалисту и на диагностическое обследование в рамках диспансеризации или профилактического медосмотра.
Каждый случай, когда диагноз подтверждается после такого направления, приводит к тому, что территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) выделяет дополнительные средства медицинской организации. В свою очередь, это учреждение выплачивает соответствующие суммы медицинскому работнику.
В соответствии с распоряжением правительство выделило более 121 миллиона рублей для распределения между территориальными фондами обязательного медицинского страхования.
Ранее председатель ФОМС Илья Баланин в ходе обсуждения бюджета на 2025 год в Совете Федерации сообщил, что на следующий год предполагается выделить около 390 миллиардов рублей на оказание медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Это означает, что увеличение финансирования онкологической помощи в сравнении с предшествующим годом составит 12%, что эквивалентно 40 миллиардам рублей.