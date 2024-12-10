Медикам сохранены доплаты за раннее обнаружение онкологии по ОМС

Ранее председатель ФОМС Илья Баланин в ходе обсуждения бюджета на 2025 год в Совете Федерации сообщил, что на следующий год предполагается выделить около 390 миллиардов рублей на оказание медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Это означает, что увеличение финансирования онкологической помощи в сравнении с предшествующим годом составит 12%, что эквивалентно 40 миллиардам рублей.