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Posted 10 декабря, 09:24

Published 10 декабря, 09:24

Modified 10 декабря, 09:24

Updated 10 декабря, 09:24

Мороз и небольшой снег: о погоде на завтра в Приморье рассказали синоптики

Мороз и небольшой снег: о погоде на завтра в Приморье рассказали синоптики

10 декабря 2024, 09:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Завтра, 11 декабря, в Приморье установится поле повышенного атмосферного давления. В центральных районах региона ожидается небольшой и умеренный снег.

Ветер будет дуть с северо-запада: ночью он будет умеренным, а днем на побережье усилится до сильного. Температура воздуха ночью опустится до -6…-23°C, а днем составит -2…-16°C, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке небо будет немного облачным, осадков не предсказывают. Ночью температура опустится до -7…-9°C, а днем ожидается -4…-6°C. Ветер ночью будет умеренным, а после полуночи и в течение дня усилится.

В Уссурийске также прогнозируют небольшую облачность и отсутствие осадков. Ночью температура составит -10…-12°C, а днем -3…-5°C. Ветер будет слабым ночью и умеренным днем.

В Находке погода будет похожей: небольшая облачность, без осадков, ветер умеренный. Ночью температура составит -6…-8°C, а днем -3…-5°C.

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