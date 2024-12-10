Мороз и небольшой снег: о погоде на завтра в Приморье рассказали синоптики

Posted 10 декабря, 09:24
Published 10 декабря, 09:24
Modified 10 декабря, 09:24
Updated 10 декабря, 09:24
Ветер будет дуть с северо-запада: ночью он будет умеренным, а днем на побережье усилится до сильного. Температура воздуха ночью опустится до -6…-23°C, а днем составит -2…-16°C, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке небо будет немного облачным, осадков не предсказывают. Ночью температура опустится до -7…-9°C, а днем ожидается -4…-6°C. Ветер ночью будет умеренным, а после полуночи и в течение дня усилится.
В Уссурийске также прогнозируют небольшую облачность и отсутствие осадков. Ночью температура составит -10…-12°C, а днем -3…-5°C. Ветер будет слабым ночью и умеренным днем.
В Находке погода будет похожей: небольшая облачность, без осадков, ветер умеренный. Ночью температура составит -6…-8°C, а днем -3…-5°C.