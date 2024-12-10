Одна сигарета стала причиной жуткого пожара в Приморье

Posted 10 декабря, 05:34
Published 10 декабря, 05:34
Modified 10 декабря, 05:36
Updated 10 декабря, 05:36
Во вторник ночью на улице Стрельникова во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном доме.
По информации МЧС России, огнеборцы прибыли на место происшествия и обнаружили, что горит обшивка балкона на 8 этаже. В квартире находились две женщины — мать и её 17-летняя дочь, которые спали и не подозревали о происходящем.
Пожарные оперативно разбудили женщин и вывели их на улицу, тем самым предотвратив возможные трагические последствия. В результате пламя повредило балкон на площади около 5 квадратных метров. К счастью, пострадавших и погибших нет.
Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении. Кем был безответственный курильщик, неизвестно. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия, сообщает краевое управление МЧС.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серьезный пожар произошел ночью в одном из заведений во Владивостоке.