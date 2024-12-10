Охотился только за ним: серийный преступник орудовал во Владивостоке

Posted 10 декабря, 01:29
Published 10 декабря, 01:29
Modified 10 декабря, 01:31
Updated 10 декабря, 01:31
Мужчина украл несколько автомобильных спойлеров в дальневосточной столице, сообщает региональное Управление МВД.
Сначала в полицию обратился владелец Toyota Land Cruiser, с которого неизвестный снял элемент тюнинга. Затем еще один хозяин джипа заявил о хищении детали с машины.
Силовики нашли подозреваемого в серийных кражах. Им оказался ранее судимый приморец. Стоит отметить, что задержанный сознался в еще одном подобном деянии, которое провернул на Ладыгина. Потерпевшие получили обратно заветные детали, а на предполагаемого вора возбудили уголовное дело.
«Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в МВД.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае злоумышленник залез в чужую квартиру и похитил весьма странный набор — собачьи цепь и ошейник, продукты, а также мобильный телефон.