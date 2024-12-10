vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 01:29

Published 10 декабря, 01:29

Modified 10 декабря, 01:31

Updated 10 декабря, 01:31

Похититель провернул серию краж в Приморском крае

Охотился только за ним: серийный преступник орудовал во Владивостоке

10 декабря 2024, 01:29
Фото: 1MI.

Похититель провернул серию краж в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Во Владивостоке произошла серия краж, в результате которой пострадали владельцы элитных внедорожников. Вор выискивал определенную деталь на японских джипах.

Мужчина украл несколько автомобильных спойлеров в дальневосточной столице, сообщает региональное Управление МВД.

Сначала в полицию обратился владелец Toyota Land Cruiser, с которого неизвестный снял элемент тюнинга. Затем еще один хозяин джипа заявил о хищении детали с машины.

Силовики нашли подозреваемого в серийных кражах. Им оказался ранее судимый приморец. Стоит отметить, что задержанный сознался в еще одном подобном деянии, которое провернул на Ладыгина. Потерпевшие получили обратно заветные детали, а на предполагаемого вора возбудили уголовное дело.

«Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в МВД.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае злоумышленник залез в чужую квартиру и похитил весьма странный набор — собачьи цепь и ошейник, продукты, а также мобильный телефон.

Интересный выбор: вору светит лишение свободы после кражи собачьих вещей в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Страх и ненависть в Лесозаводске: продолжение в судеСогрешил и не раскаялся: приморец обокрал дом БожийЗатолкали в багажник: подозреваемых в похищении человека в Приморье задержали
#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Уголовное дело#Кража#Полиция#Задержание#Преступность#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика