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Posted 9 декабря, 23:17

Published 9 декабря, 23:17

Modified 9 декабря, 23:19

Updated 9 декабря, 23:19

Небольшой снег пройдёт сегодня в Приморском крае

Ой, снег-снежок, белая метелица: что обещают синоптики Приморскому краю

9 декабря 2024, 23:17
Фото: vostokmedia.com.

Небольшой снег пройдёт сегодня в Приморском крае

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Погода
Снег продолжает кружить над Приморским краем. Вот и сегодня он припорошит дома и дороги в разных районах Приморья.

По сообщениям Примгидромета, над краем сегодня завис атмосферный фронт. Поэтому ночью обошлось без осадков, а вот днём в разных районах — в основном, центральных — пройдёт небольшой снег. Ветер будет умеренным на всей территории края. А вот температурный фон существенно отличается: от -10 до +1°C. Впрочем, традиционная оттепель начала декабря уже подходит к финалу и скоро морозы возьмут своё по всему Приморью.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Северо-западный будет сильным. Температура воздуха ночью -7…-9°C, днём 0…-2°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как медленно покрывается льдом Амурский залив.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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