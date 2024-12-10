Ой, снег-снежок, белая метелица: что обещают синоптики Приморскому краю

По сообщениям Примгидромета, над краем сегодня завис атмосферный фронт. Поэтому ночью обошлось без осадков, а вот днём в разных районах — в основном, центральных — пройдёт небольшой снег. Ветер будет умеренным на всей территории края. А вот температурный фон существенно отличается: от -10 до +1°C. Впрочем, традиционная оттепель начала декабря уже подходит к финалу и скоро морозы возьмут своё по всему Приморью.