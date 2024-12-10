vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 07:30

Published 10 декабря, 07:30

Modified 10 декабря, 07:33

Updated 10 декабря, 07:33

Авария с автобусом осложнила движение в центре Владивостока

Перегородили полгорода: ДТП спровоцировало пробки в центре Владивостока — видео

10 декабря 2024, 07:30
Фото: vostokmedia.com.

Авария с автобусом осложнила движение в центре Владивостока

Сюжет
Пробки
Дорожное происшествие в центре города поставило «колом» несколько центральных улиц Владивостока. Вечер понедельника, судя по всему, выдался мучительным для некоторых автомобилистов.

Центр организации дорожного движения предупреждает водителей о том, что столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля спровоцировало столпотворение в центре Владивостока. Авария случилась прямо на пересечении Океанского проспекта и улицы Семеновской.

О пострадавших не сообщается. Подробности инцидента тоже неизвестно. Но, по данным пресс-службы ЦОДД, движение на центральных улицах, — Светланской, Алеутской и Океанскому проспекту, — затруднено.

«Будьте внимательны за рулем, планируйте маршрут и время выезда», — отметили в ЦОДД.
Видео: codd_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария на перекрестке спровоцировала серьезные пробки на двух улицах дальневосточной столицы.

Две улицы встали «колом»: пробка сковала движение во Владивостоке после ДТП — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Проезда нет: авария с фурой перекрыла Океанский проспект во Владивостоке — видеоРазмотало через весь проспект: эпичная авария попала на камеру во Владивостоке«Объездная колом»: перевертыш заставил страдать автомобилистов во Владивостоке — фото
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Пробки#Приморский край#ДТП#Авария#Маршрут#Океанский проспект#Светланская улица#Движение затруднено
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика