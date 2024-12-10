Перегородили полгорода: ДТП спровоцировало пробки в центре Владивостока — видео

Posted 10 декабря, 07:30
Published 10 декабря, 07:30
Modified 10 декабря, 07:33
Updated 10 декабря, 07:33
Центр организации дорожного движения предупреждает водителей о том, что столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля спровоцировало столпотворение в центре Владивостока. Авария случилась прямо на пересечении Океанского проспекта и улицы Семеновской.
О пострадавших не сообщается. Подробности инцидента тоже неизвестно. Но, по данным пресс-службы ЦОДД, движение на центральных улицах, — Светланской, Алеутской и Океанскому проспекту, — затруднено.
«Будьте внимательны за рулем, планируйте маршрут и время выезда», — отметили в ЦОДД.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария на перекрестке спровоцировала серьезные пробки на двух улицах дальневосточной столицы.