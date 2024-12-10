Поезда в Китай и КНДР вновь запустят из Приморского края

Posted 10 декабря, 03:15
Published 10 декабря, 03:15
Modified 10 декабря, 03:17
Updated 10 декабря, 03:17
С 15 декабря 2024 года на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) вступит в силу новый график движения пассажирских поездов, который будет действовать на протяжении трех лет, до 2027 года. Время начала действия расписания — полночь по московскому времени.
В обновленном расписании предусмотрено 15 пар поездов, которые будут курсировать круглый год. Кроме того, 5 пар поездов будут отправляться по местным маршрутам, что значительно улучшит транспортное сообщение в регионе.
На международных направлениях восстановлен маршрут поезда №401/402 Гродеково (Россия) — Суйфэньхэ (Китай), который был отменён в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, запущен новый поезд №645/646 Хасан (Россия) — Туманган (КНДР), который будет осуществлять перевозки до возобновления работы поезда №651/652 Уссурийск (Россия) — Туманган (КНДР).
Также для удобства пассажиров в летний период будут назначены дополнительные поезда к популярным курортам на Японском и Черном морях. В частности, запланированы следующие маршруты:
Некоторые поезда переведены на ежедневное курсирование:
Кроме того, на ДВЖД будет назначено 237 пригородных поездов, что обеспечит удобное сообщение между населёнными пунктами региона.
Для получения актуальной информации о расписании и других деталях можно воспользоваться официальным сайтом или приложением РЖД или обратиться по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» — 8-800-775-00-00.
Ранее «Восток-Медиа» писало