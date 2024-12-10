vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 03:15

Published 10 декабря, 03:15

Modified 10 декабря, 03:17

Updated 10 декабря, 03:17

Новый график движения пассажирских поездов вводят на ДВЖД

Поезда в Китай и КНДР вновь запустят из Приморского края

10 декабря 2024, 03:15
Фото: vostokmedia.com.

Новый график движения пассажирских поездов вводят на ДВЖД

Впервые с 2020 года из Приморья начнут ходить поезда международного следования. Также с Дальнего Востока запустят поезд к курортам Черного моря, а между городами региона — 237 электричек.

С 15 декабря 2024 года на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) вступит в силу новый график движения пассажирских поездов, который будет действовать на протяжении трех лет, до 2027 года. Время начала действия расписания — полночь по московскому времени.

В обновленном расписании предусмотрено 15 пар поездов, которые будут курсировать круглый год. Кроме того, 5 пар поездов будут отправляться по местным маршрутам, что значительно улучшит транспортное сообщение в регионе.

На международных направлениях восстановлен маршрут поезда №401/402 Гродеково (Россия) — Суйфэньхэ (Китай), который был отменён в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, запущен новый поезд №645/646 Хасан (Россия) — Туманган (КНДР), который будет осуществлять перевозки до возобновления работы поезда №651/652 Уссурийск (Россия) — Туманган (КНДР).

Также для удобства пассажиров в летний период будут назначены дополнительные поезда к популярным курортам на Японском и Черном морях. В частности, запланированы следующие маршруты:

  • №213/214 Хабаровск — Тихоокеанская (Находка);
  • №235/236 Тында — Анапа.

Некоторые поезда переведены на ежедневное курсирование:

  • №27/28 Благовещенск — Владивосток;
  • №5/6 «Океан» Хабаровск — Владивосток;
  • №35/36 Хабаровск — Благовещенск.

Кроме того, на ДВЖД будет назначено 237 пригородных поездов, что обеспечит удобное сообщение между населёнными пунктами региона.

Для получения актуальной информации о расписании и других деталях можно воспользоваться официальным сайтом или приложением РЖД или обратиться по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» — 8-800-775-00-00.

Ранее «Восток-Медиа» писало

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика