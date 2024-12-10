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Posted 10 декабря, 03:57

Published 10 декабря, 03:57

Modified 10 декабря, 04:00

Updated 10 декабря, 04:00

Спасатели ищут рыбака, который провалился под лед в Приморском крае

Поиски рыбака на реке Петровка продолжаются в Приморье

10 декабря 2024, 03:57
Фото: 1MI.

Спасатели ищут рыбака, который провалился под лед в Приморском крае

Сюжет
Рыбалка
В Приморском крае подледная рыбалка обернулась несчастным случаем. Спасатели продолжают поиски мужчины, который провалился под лед в минувшее воскресенье.

В пресс-службе регионального правительства сообщили о том, что в крае продолжается становление льда. Однако любителям зимней рыбалки стоит повременить с традиционным досугом. Ведь лед все еще хрупкий, особенно на море, отметили в МинГОЧС Приморья.

«Лед хрупкий, ломкий, подвижный. Он не способен выдерживать вес человека, не говоря уже про рыбаков в их снаряжении. Поэтому говорить о безопасном выходе на лед пока не приходится», — подчеркнули в ведомстве.

Несмотря на обращения синоптиков и спасателей, приморцы гуляют по неокрепшему льду. Некоторые рыбаки, не взирая на предупреждения специалистов, тоже отправляются на водоемы.

Стоит отметить, что на сегодняшний день произошло несколько несчастных случаев на льду. Так, специалисты поисково-спасательной службы содействуют силовикам в поиске приморца на реке Петровка в Большом Камне.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в минувшее воскресенье мужчина провалился под лед в Шкотовском районе. На реке заметили только бур и ящик. Очевидец призвал рыбаков не рисковать собственными жизнями, пока вода еще не замерзла полностью.

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