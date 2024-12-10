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Posted 10 декабря, 04:52

Published 10 декабря, 04:52

Modified 19 декабря, 04:53

Updated 19 декабря, 04:53

После вмешательства прокуратуры устранена наледь у поликлиники

После вмешательства прокуратуры устранена наледь у поликлиники

10 декабря 2024, 04:52
Фото: 1MI.
Устранение наледи на маршруте следования в поликлинику потребовало вмешательства прокуратуры.

В районе дома №46 на ул. Некрасовской во Владивостоке на участке сети холодного водоснабжения произошел порыв.

В результате коммунальной аварии вода вышла на грунт, образовался гололёд на лестничном переходе.

Заместитель прокурора Ленинского района г. Владивостока Степан Коваль прибыл на место и вызвал бригаду МУПВ «Содержание городских территорий».

По результатам проверки ведомство примет меры и к сетевой организации, на чьем участке произошел порыв.

 

По материалам прокуратуры района

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