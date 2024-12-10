После вмешательства прокуратуры устранена наледь у поликлиники

Posted 10 декабря, 04:52
Published 10 декабря, 04:52
Modified 19 декабря, 04:53
Updated 19 декабря, 04:53
В районе дома №46 на ул. Некрасовской во Владивостоке на участке сети холодного водоснабжения произошел порыв.
В результате коммунальной аварии вода вышла на грунт, образовался гололёд на лестничном переходе.
Заместитель прокурора Ленинского района г. Владивостока Степан Коваль прибыл на место и вызвал бригаду МУПВ «Содержание городских территорий».
По результатам проверки ведомство примет меры и к сетевой организации, на чьем участке произошел порыв.
По материалам прокуратуры района