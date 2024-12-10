Престижная премия: сахалинский «Горный воздух» признан лучшим горнолыжным курортом

Напомним, инвесторы реализуют проект «Горный воздух» на территории опережающего развития «Сахалин». Это единственный российский горнолыжный курорт, который расположен в черте города. Спортивный комплекс базируется на горах Большевик (601 м над уровнем моря) и Красная (779 м над уровнем моря). Функционируют 24 трассы общей протяженностью в 42 километра. На 13 км трасс оборудованы системы искусственного оснежения. Действуют пять канатных дорог — в гондольном и кресельном исполнении. Ежегодно комплекс принимает более 280 тысяч любителей горных лыж, сноуборда и пеших прогулок, а в летний сезон количество туристов стабильно составляет не менее 100 тысяч человек. В рамках проекта планируется к 2030 году увеличить общую протяжённость трасс более чем в два раза — до 90 километров, турпоток при этом возрастет до 630 тысяч человек в год.