Престижная премия: сахалинский «Горный воздух» признан лучшим горнолыжным курортом

Posted 10 декабря, 03:11
Published 10 декабря, 03:11
Modified 11 декабря, 01:03
Updated 11 декабря, 01:03
Эта престижная национальная премия учреждена журналом Russian Traveler, итоги которой подводятся уже год подряд. Победителей выбирает экспертное жюри, а награды вручаются в торжественной обстановке. В этот раз традиционно торжественная церемония награждения победителей национальной туристической премией Russian Traveler Awards 2024, которая проходила в Москве, собрала лучших представителей туристической отрасли России.
Заслуженную награду сахалинского курорта вручила представителю Сахалинской области — первому заместителю руководителя представительства региона при Правительстве РФ Арсению Дряхлову тревел-журналист и ведущая авторской программы о путешествиях на «Радио 7 на семи холмах» Ольга Яковина.
Он отметил, что сахалинский курорт занимает лидирующие позиции среди зимних локаций островного региона. «Горный воздух» отличает от других не только современная туристическая горнолыжная инфраструктура, но и богатый событийный календарь всероссийского и мирового значения. Получение столь престижной премии, по его словам, подтверждает высокий уровень туристического объекта.
«Для нас национальная туристическая премия Russian Traveler Awards — это знак качества горнолыжного курорта с точки зрения именно туристической привлекательности. Уже сейчас мы можем назвать его настоящим центром зимнего отдыха для все категорий отдыхающих — это и семьи с детьми, и молодежь, и люди более старшего поколения. Горный Воздух объединил в себе экологический, активный спортивный, событийной и гастрономический туризм», — рассказал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Отметим, для участия в национальной туристической премии было подано 500 заявок из 64 регионов России. По замыслу создателей, премия, помогает развитию внутреннего туризма и делает акцент на сохранении уникальных традиций, обычаев и ремесел разных регионов РФ.
Напомним, что «Горный воздух» — один из главных туристических объектов в Сахалинской области. Его ежегодно посещают тысячи спортсменов и гостей острова, здесь проходят соревнования всероссийского и мирового масштаба. Правительство области запустило проект, в результате реализации которого курорт «Горный воздух» станет самым крупным на Дальнем Востоке.
«Мы уделяем большое внимание развитию не только горнолыжных трасс и оснащению комплекса, но и комплексному развитию прилегающей инфраструктуры. На территории „Горного воздуха“ идёт активное строительство современных гостиничных и оздоровительных центров. Всё это не только инвестиции в туристическую отрасль региона, но и забота о наших жителях и создание новых рабочих мест», — отметил глава островного региона Валерий Лимаренко.
Напомним, инвесторы реализуют проект «Горный воздух» на территории опережающего развития «Сахалин». Это единственный российский горнолыжный курорт, который расположен в черте города. Спортивный комплекс базируется на горах Большевик (601 м над уровнем моря) и Красная (779 м над уровнем моря). Функционируют 24 трассы общей протяженностью в 42 километра. На 13 км трасс оборудованы системы искусственного оснежения. Действуют пять канатных дорог — в гондольном и кресельном исполнении. Ежегодно комплекс принимает более 280 тысяч любителей горных лыж, сноуборда и пеших прогулок, а в летний сезон количество туристов стабильно составляет не менее 100 тысяч человек. В рамках проекта планируется к 2030 году увеличить общую протяжённость трасс более чем в два раза — до 90 километров, турпоток при этом возрастет до 630 тысяч человек в год.
Вдвое увеличится и номерной фонд — в ближайшие годы на склонах будут построены гостиничные комплексы со спа-пространствами. Для сравнения: сегодня весь категорированный номерной фонд Южно-Сахалинска составляет 1908 номеров. Создание современных спа-пространств станет частью единой концепции развития Южно-Сахалинска в статусе города-курорта, который он получит в 2025 году.