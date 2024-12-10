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Posted 10 декабря, 01:48

Published 10 декабря, 01:48

Modified 10 декабря, 01:50

Updated 10 декабря, 01:50

Пустую перевернутую машину нашли на берегу моря в Приморском крае

Пустую перевернутую машину нашли на берегу моря в Приморском крае

10 декабря 2024, 01:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Надеждинский район
Перевертыш обнаружили у воды на полуострове Песчаном в Приморье. Пустой кроссовер смотрел колесами в небо, людей рядом не было.

На Песчаном полуострове в Приморье обнаружили перевернутую машину. Авто нашли в начале декабря, во вторник, 10 декабря, в сети появились фото с места происшествия.

Примечательно, что автомобиль лежал у воды и был перевернут на крышу.

Фото: dpskontrol_125rus

По предварительным данным, в момент обнаружения в машине никого не было. Кому принадлежит авто, неизвестно. О пострадавших не сообщали. Обстоятельства аварии выясняют.

Это далеко не первая подобная авария за последние дни. В Надеждинском районе на выходных автомобиль фактически завис в воздухе, на Русском острове машина перевернулась на бок.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с перевертышем во Владивостоке. Машина фактически вошла в вираж на боку.

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