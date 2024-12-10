Пустую перевернутую машину нашли на берегу моря в Приморском крае

Posted 10 декабря, 01:48
Published 10 декабря, 01:48
Modified 10 декабря, 01:50
Updated 10 декабря, 01:50
На Песчаном полуострове в Приморье обнаружили перевернутую машину. Авто нашли в начале декабря, во вторник, 10 декабря, в сети появились фото с места происшествия.
Примечательно, что автомобиль лежал у воды и был перевернут на крышу.
По предварительным данным, в момент обнаружения в машине никого не было. Кому принадлежит авто, неизвестно. О пострадавших не сообщали. Обстоятельства аварии выясняют.
Это далеко не первая подобная авария за последние дни. В Надеждинском районе на выходных автомобиль фактически завис в воздухе, на Русском острове машина перевернулась на бок.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии с перевертышем во Владивостоке. Машина фактически вошла в вираж на боку.