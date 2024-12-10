«Самая лютая заруба года»: жесткая драка с «зомби» поразила жителей Приморья — видео

Posted 10 декабря, 00:48
Published 10 декабря, 00:48
Modified 10 декабря, 00:50
Updated 10 декабря, 00:50
В приморских медиа распространяется видеоролик, на котором, по мнению местных жителей, запечатлена самая жесткая драка уходящего года.
По данным из социальных сетей, в одном из подъездов многоэтажки неизвестные распивали спиртные напитки. Досуг нетрезвых товарищей раздосадовал жильцов дома. Однако без происшествий выгнать нарушителей порядка им не удалось. «Куча зомбаков», как выразились в одном из телеграм-каналов, дала мощный отпор. В ход пошли не только кулаки, но и ноги, и даже огромная палка.
Стоит отметить, где именно снято видео — неизвестно. Возможно, данное побоище приключилось не в Приморском крае. Тем не менее, «лютая заруба» поразила приморцев.
«Ой, точно зомби какие-то»;
«Такое ощущение, будто жильцы тоже под градусом»;
«Эх, люди… Про перцовые баллончики не слышали что-ли»;
«В начале реально как „обмороки“ лезут».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что драка между автомобилистами произошла в дальневосточной столице. Водители схлестнулись в бою после ДТП.