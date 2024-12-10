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Posted 10 декабря, 00:48

Published 10 декабря, 00:48

Modified 10 декабря, 00:50

Updated 10 декабря, 00:50

Жесткую потасовку в подъезде обсуждают жители Приморского края

«Самая лютая заруба года»: жесткая драка с «зомби» поразила жителей Приморья — видео

10 декабря 2024, 00:48
Фото: Изображение Midjourney.

Жесткую потасовку в подъезде обсуждают жители Приморского края

Сюжет
Оружие
Кажется, приморские пользователи соцсетей определили ужаснейший «замес» уходящего года. Судя по всему, «атака зомби» впечатлила даже тех, кто повидал многое в этой жизни.

В приморских медиа распространяется видеоролик, на котором, по мнению местных жителей, запечатлена самая жесткая драка уходящего года.

По данным из социальных сетей, в одном из подъездов многоэтажки неизвестные распивали спиртные напитки. Досуг нетрезвых товарищей раздосадовал жильцов дома. Однако без происшествий выгнать нарушителей порядка им не удалось. «Куча зомбаков», как выразились в одном из телеграм-каналов, дала мощный отпор. В ход пошли не только кулаки, но и ноги, и даже огромная палка.

Видео: HARDКОРЮШКА.

Стоит отметить, где именно снято видео — неизвестно. Возможно, данное побоище приключилось не в Приморском крае. Тем не менее, «лютая заруба» поразила приморцев.

«Ой, точно зомби какие-то»;
«Такое ощущение, будто жильцы тоже под градусом»;
«Эх, люди… Про перцовые баллончики не слышали что-ли»;
«В начале реально как „обмороки“ лезут».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что драка между автомобилистами произошла в дальневосточной столице. Водители схлестнулись в бою после ДТП.

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