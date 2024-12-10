«Самая лютая заруба года»: жесткая драка с «зомби» поразила жителей Приморья — видео

По данным из социальных сетей, в одном из подъездов многоэтажки неизвестные распивали спиртные напитки. Досуг нетрезвых товарищей раздосадовал жильцов дома. Однако без происшествий выгнать нарушителей порядка им не удалось. «Куча зомбаков», как выразились в одном из телеграм-каналов, дала мощный отпор. В ход пошли не только кулаки, но и ноги, и даже огромная палка.