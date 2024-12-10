Сколько мандаринов в день можно есть взрослым и детям? — советы врачей из Приморья

Врачи из Приморья рассказали, сколько мандаринов в день можно есть в праздники

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С приближением Нового года мандарины становятся неотъемлемой частью праздничного стола. Врачи Приморья советуют ограничить потребление этих фруктов до четырех штук в день для взрослых, а детям рекомендуется не есть более двух мандаринов в сутки.

Аллерголог и заведующая поликлиническим отделением регионального клинического центра аллергологии и иммунологии Наталья Григорьева подчеркнула, что для здоровья приморцев оптимальная норма составляет 3-4 мандарина в день, чтобы избежать возможных аллергических реакций, особенно у детей. «Цитрусовые, такие как апельсины, мандарины и грейпфруты, богаты аскорбиновой кислотой, но могут вызывать аллергию», — отметила Григорьева. Она также порекомендовала начинать вводить цитрусовые в рацион малышей с небольших порций, чтобы вовремя заметить возможные аллергические реакции. Диетолог краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Надежда Косырева добавила, что все цитрусовые содержат витамин С, который помогает организму бороться с заболеваниями и улучшает состояние кожи. Витамины А и Е, содержащиеся в этих фруктах, обладают антиоксидантными свойствами и защищают организм от токсинов. Эксперты Роспотребнадзора по Приморскому краю рекомендуют при выборе мандаринов обращать внимание на их внешний вид и запах. Начальник отдела по гигиене питания Роспотребнадзора Ольга Шорникова советует выбирать ароматные и упругие плоды с ровной окраской и без повреждений на кожуре. Также она напомнила о важности тщательной мойки мандаринов перед употреблением, так как они могут обрабатываться специальными средствами для сохранения товарного вида. Читайте также: Трагедия из-за халатности? — на хирургов завели дело после смерти пациента в Приморье Последствия вплоть до паралича: сложную грыжу вырезали у беременной в Приморье Отравляющая прогулка: подростки попали в больницу после совместного досуга в Приморье