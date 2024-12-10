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Posted 10 декабря, 08:21

Published 10 декабря, 08:21

Modified 10 декабря, 08:21

Updated 10 декабря, 08:21

Врачи из Приморья рассказали, сколько мандаринов в день можно есть в праздники

Сколько мандаринов в день можно есть взрослым и детям? — советы врачей из Приморья

10 декабря 2024, 08:21
Фото: 1MI.

Врачи из Приморья рассказали, сколько мандаринов в день можно есть в праздники

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Врачи
С приближением Нового года мандарины становятся неотъемлемой частью праздничного стола. Врачи Приморья советуют ограничить потребление этих фруктов до четырех штук в день для взрослых, а детям рекомендуется не есть более двух мандаринов в сутки.

Аллерголог и заведующая поликлиническим отделением регионального клинического центра аллергологии и иммунологии Наталья Григорьева подчеркнула, что для здоровья приморцев оптимальная норма составляет 3-4 мандарина в день, чтобы избежать возможных аллергических реакций, особенно у детей.

«Цитрусовые, такие как апельсины, мандарины и грейпфруты, богаты аскорбиновой кислотой, но могут вызывать аллергию», — отметила Григорьева. Она также порекомендовала начинать вводить цитрусовые в рацион малышей с небольших порций, чтобы вовремя заметить возможные аллергические реакции.

Диетолог краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Надежда Косырева добавила, что все цитрусовые содержат витамин С, который помогает организму бороться с заболеваниями и улучшает состояние кожи. Витамины А и Е, содержащиеся в этих фруктах, обладают антиоксидантными свойствами и защищают организм от токсинов.

Эксперты Роспотребнадзора по Приморскому краю рекомендуют при выборе мандаринов обращать внимание на их внешний вид и запах. Начальник отдела по гигиене питания Роспотребнадзора Ольга Шорникова советует выбирать ароматные и упругие плоды с ровной окраской и без повреждений на кожуре.

Также она напомнила о важности тщательной мойки мандаринов перед употреблением, так как они могут обрабатываться специальными средствами для сохранения товарного вида.

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