Сколько мандаринов в день можно есть взрослым и детям? — советы врачей из Приморья

Posted 10 декабря, 08:21
Published 10 декабря, 08:21
Modified 10 декабря, 08:21
Updated 10 декабря, 08:21
Аллерголог и заведующая поликлиническим отделением регионального клинического центра аллергологии и иммунологии Наталья Григорьева подчеркнула, что для здоровья приморцев оптимальная норма составляет 3-4 мандарина в день, чтобы избежать возможных аллергических реакций, особенно у детей.
«Цитрусовые, такие как апельсины, мандарины и грейпфруты, богаты аскорбиновой кислотой, но могут вызывать аллергию», — отметила Григорьева. Она также порекомендовала начинать вводить цитрусовые в рацион малышей с небольших порций, чтобы вовремя заметить возможные аллергические реакции.
Диетолог краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Надежда Косырева добавила, что все цитрусовые содержат витамин С, который помогает организму бороться с заболеваниями и улучшает состояние кожи. Витамины А и Е, содержащиеся в этих фруктах, обладают антиоксидантными свойствами и защищают организм от токсинов.
Эксперты Роспотребнадзора по Приморскому краю рекомендуют при выборе мандаринов обращать внимание на их внешний вид и запах. Начальник отдела по гигиене питания Роспотребнадзора Ольга Шорникова советует выбирать ароматные и упругие плоды с ровной окраской и без повреждений на кожуре.
Также она напомнила о важности тщательной мойки мандаринов перед употреблением, так как они могут обрабатываться специальными средствами для сохранения товарного вида.