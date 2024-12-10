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Posted 10 декабря, 02:06

Published 10 декабря, 02:06

Modified 10 декабря, 02:08

Updated 10 декабря, 02:08

Удивительные новогодние инсталляции появляются в магазинах Приморского края

«Сральная королева»: супермаркеты креативно готовятся к Новому году в Приморье — фото

10 декабря 2024, 02:06
Фото: vostokmedia.com.

Удивительные новогодние инсталляции появляются в магазинах Приморского края

Сюжет
Новый год
В Приморском крае подготовка к Новому году в самом разгаре. Сотрудники торговых центров стараются не только подарить праздничное настроение, но и, судя по всему, повеселить жителей региона.

Приморские супермаркеты продолжают креативить и создавать шедевры из того, что обычно используется для других целей. В дальневосточной столице появилась съедобная елка, которая вызвала ажиотаж среди жителей региона.

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В Партизанске сотрудники торговых центров пошли по другой дорожке. Так, в одном из магазинов города появилось новогоднее деревце из туалетной бумаги.

Фото: svodka25

К слову, во Владивостоке поддержали эдакий туалетный флешмоб. Горожане поделились снимками с манекеном, который облачили в бумагу для санузлов. Белоснежные рулоны дополнили удивительную композицию магазинных деятелей искусства. Подписчики соцсетей прозвали красотку в маске «сральной королевой» в комментариях.

Фото: svodka25

Стоит отметить, что подобные дизайнерские решения повеселили подписчиков новых медиа. Нашлись и те, кто возмутился неординарными инсталляциями, но большая часть комментаторов положительно отреагировала на новогодние объекты.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке цены на елки возмутили некоторых приморцев. Ведь не каждая семья сможет позволить себе приобрести зеленую «красотку» за 100 000 рублей.

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