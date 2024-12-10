«Сральная королева»: супермаркеты креативно готовятся к Новому году в Приморье — фото

Удивительные новогодние инсталляции появляются в магазинах Приморского края

Сюжет Новый год

В Приморском крае подготовка к Новому году в самом разгаре. Сотрудники торговых центров стараются не только подарить праздничное настроение, но и, судя по всему, повеселить жителей региона.