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Posted 10 декабря, 06:22

Published 10 декабря, 06:22

Modified 10 декабря, 06:24

Updated 10 декабря, 06:24

Врачи спасли жителя Приморья с острым инсультом

Тело онемело, сознание спуталось: мужчина внезапно «отключился» в Приморье

10 декабря 2024, 06:22
Фото: 1MI.

Врачи спасли жителя Приморья с острым инсультом

Сюжет
Медицина
Приморец пренебрежительно относился к своему здоровью и, как оказалось, зря. Ведь внезапно он потерял сознание, а когда очнулся, вероятно, не на шутку напугал супругу.

Бригада скорой помощи спасла 80-летнего пациента с острым инсультом, сообщает пресс-служба МСЧ №100.

Медики прибыли на вызов женщины, чей муж находился в тяжелом состоянии. Приморец потерял сознание, но супруга «растолкала» его к приезду врачей. Однако у больного наблюдалось спутанное сознание, а правая сторона тела вовсе онемела.

Фельдшеры предположили, что у мужчины случился инсульт и не ошиблись. В региональном сосудистом центре находкинской больницы подтвердили страшный диагноз, проведя компьютерную томографию. Врачи стабилизировали состояние пациента, несмотря на то, что ранее он пренебрегал походами в медучреждения и не следил за своим здоровьем.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что врачи спасли парня, который превратил свои конечности в руки-базуки во Владивостоке. Молодой человек переусердствовал на тренировке и его состояние серьезно ухудшилось после фитнес-зала.

Редкий случай в Приморье: после тренировки в зале парень провел месяц на гемодиализе
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