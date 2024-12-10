Тело онемело, сознание спуталось: мужчина внезапно «отключился» в Приморье

Фельдшеры предположили, что у мужчины случился инсульт и не ошиблись. В региональном сосудистом центре находкинской больницы подтвердили страшный диагноз, проведя компьютерную томографию. Врачи стабилизировали состояние пациента, несмотря на то, что ранее он пренебрегал походами в медучреждения и не следил за своим здоровьем.