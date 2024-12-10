Тело онемело, сознание спуталось: мужчина внезапно «отключился» в Приморье

Posted 10 декабря, 06:22
Published 10 декабря, 06:22
Modified 10 декабря, 06:24
Updated 10 декабря, 06:24
Бригада скорой помощи спасла 80-летнего пациента с острым инсультом, сообщает пресс-служба МСЧ №100.
Медики прибыли на вызов женщины, чей муж находился в тяжелом состоянии. Приморец потерял сознание, но супруга «растолкала» его к приезду врачей. Однако у больного наблюдалось спутанное сознание, а правая сторона тела вовсе онемела.
Фельдшеры предположили, что у мужчины случился инсульт и не ошиблись. В региональном сосудистом центре находкинской больницы подтвердили страшный диагноз, проведя компьютерную томографию. Врачи стабилизировали состояние пациента, несмотря на то, что ранее он пренебрегал походами в медучреждения и не следил за своим здоровьем.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что врачи спасли парня, который превратил свои конечности в руки-базуки во Владивостоке. Молодой человек переусердствовал на тренировке и его состояние серьезно ухудшилось после фитнес-зала.