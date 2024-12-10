vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 23:22

Published 9 декабря, 23:22

Modified 9 декабря, 23:24

Updated 9 декабря, 23:24

Уголовное дело возбуждено в отношении участников драки во Владивостоке

Участников драки на дороге во Владивостоке нашли — их ждут жесткие разбирательства

9 декабря 2024, 23:22
Фото: 1MI.

Уголовное дело возбуждено в отношении участников драки во Владивостоке

Сюжет
Уголовное дело
Четверо молодых парней устроили драку посреди улицы в районе Молодёжной во Владивостоке. Их нашли полицейские. Теперь молодым людям может грозить до пяти лет тюрьмы за хулиганство.

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о хулиганских действиях по факту конфликта между четырьмя мужчинами на Молодёжной.

Произошедшее зафиксировали на видеокамеру, полиция начала расследование.

Установлено, что конфликт произошел между водителем микроавтобуса Toyota Town Ace и другими участниками дорожного движения.

Дознаватель отдела полиции Первореченского района возбудил дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», что может повлечь лишение свободы до 5 лет. Полицейские продолжают устанавливать личности остальных участников конфликта.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полиция ищет участников серьезной драки во Владивостоке.

Накинулись на лежачего посреди улицы: участников жесткой драки ищет полиция Приморья
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Владивосток#Уголовное дело#Хулиганство#Полиция#Драка#Расследование#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика