Участников драки на дороге во Владивостоке нашли — их ждут жесткие разбирательства

Уголовное дело возбуждено в отношении участников драки во Владивостоке

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Четверо молодых парней устроили драку посреди улицы в районе Молодёжной во Владивостоке. Их нашли полицейские. Теперь молодым людям может грозить до пяти лет тюрьмы за хулиганство.

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о хулиганских действиях по факту конфликта между четырьмя мужчинами на Молодёжной. Произошедшее зафиксировали на видеокамеру, полиция начала расследование. Установлено, что конфликт произошел между водителем микроавтобуса Toyota Town Ace и другими участниками дорожного движения. Дознаватель отдела полиции Первореченского района возбудил дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», что может повлечь лишение свободы до 5 лет. Полицейские продолжают устанавливать личности остальных участников конфликта. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полиция ищет участников серьезной драки во Владивостоке. Накинулись на лежачего посреди улицы: участников жесткой драки ищет полиция Приморья Узнать подробнее