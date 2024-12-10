Участников драки на дороге во Владивостоке нашли — их ждут жесткие разбирательства

Posted 9 декабря, 23:22
Published 9 декабря, 23:22
Modified 9 декабря, 23:24
Updated 9 декабря, 23:24
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о хулиганских действиях по факту конфликта между четырьмя мужчинами на Молодёжной.
Произошедшее зафиксировали на видеокамеру, полиция начала расследование.
Установлено, что конфликт произошел между водителем микроавтобуса Toyota Town Ace и другими участниками дорожного движения.
Дознаватель отдела полиции Первореченского района возбудил дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», что может повлечь лишение свободы до 5 лет. Полицейские продолжают устанавливать личности остальных участников конфликта.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что полиция ищет участников серьезной драки во Владивостоке.