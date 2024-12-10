В Хабаровском крае прошёл форум работающей молодёжи «Подзарядка»

Как сообщили в комитете, в рамках форума прошло заседание Краевого координационного совета молодежи, занятой в различных отраслях экономики Хабаровского края. Были представлены лучшие практики работы советов молодежи на градообразующих предприятиях края. Также участники выбрали председателя координационного совета работающей и служащей молодежи края. Им стал производственный мастер ПАО «АСЗ» Айдар Гайнуллин.