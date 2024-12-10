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Posted 10 декабря, 10:30

Published 10 декабря, 10:30

Modified 13 декабря, 10:50

Updated 13 декабря, 10:50

В Хабаровском крае прошёл форум работающей молодёжи «Подзарядка»

В Хабаровском крае прошёл форум работающей молодёжи «Подзарядка»

10 декабря 2024, 10:30
Фото: Правительство Хабаровского края.
Восемь проектов, среди которых интерактивное путешествие, посвященное 80-летию Победы, и создание профессионального наставнического сообщества, разработали участники форума «Подзарядка» в Хабаровском крае. Форум прошел в круглогодичном молодежном образовательном центре «Амур».

Его участниками стали около 100 человек: представители 40 предприятий и учреждений из 12 муниципальных образований края. Мероприятие организовано по федеральному проекту «Молодежь России» нацпроекта «Образование».

— Образовательная программа форума была посвящена личному и профессиональному развитию представителей работающей и служащей молодежи: тренинги и лекции экспертов о командообразовании, мотивации, инструментах профессионального развития. Также участники разрабатывали идеи проектов, которые можно реализовать на уровне края, муниципального образования и предприятия, — рассказали в комитете по делам молодежи правительства края.

Так, среди представленных идей квиз-игра к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она представляет собой интерактивное путешествие по ключевым событиям войны.

Есть идеи по развитию молодежи в профессиональной сфере. Например, серия мероприятий по профориентации «Профессиональный Компас», форум «Серебряный круг» для создания профессионального наставнического сообщества и проект «Я — будущее», также посвященный теме наставничества.

Кроме того, среди идей интеллектуальная викторина «Память поколений», книжный клуб «Страницы оживают», экскурсии по муниципальным музеям «Шаг по краю» и фестиваль барбекю.

— На форуме я получила определенный багаж знаний, интересно было обмениваться опытом с другими участниками. Разрабатывала проект, связанный с профориентацией. Очень понравилось общение со спикерами, мастер-класс по психологическому внутреннему состоянию человеку, деловые игры и вечерняя программа. Я на своей должности работаю недавно, и здесь увидела, сколько проводится мероприятий для работающей и служащей молодежи, — рассказала сотрудница Северо-Восточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Дарья Шокур.

Как сообщили в комитете, в рамках форума прошло заседание Краевого координационного совета молодежи, занятой в различных отраслях экономики Хабаровского края. Были представлены лучшие практики работы советов молодежи на градообразующих предприятиях края. Также участники выбрали председателя координационного совета работающей и служащей молодежи края. Им стал производственный мастер ПАО «АСЗ» Айдар Гайнуллин.

#Хабаровский край
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