В Хабаровском крае прошёл форум работающей молодёжи «Подзарядка»

Posted 10 декабря, 10:30
Published 10 декабря, 10:30
Modified 13 декабря, 10:50
Updated 13 декабря, 10:50
Его участниками стали около 100 человек: представители 40 предприятий и учреждений из 12 муниципальных образований края. Мероприятие организовано по федеральному проекту «Молодежь России» нацпроекта «Образование».
— Образовательная программа форума была посвящена личному и профессиональному развитию представителей работающей и служащей молодежи: тренинги и лекции экспертов о командообразовании, мотивации, инструментах профессионального развития. Также участники разрабатывали идеи проектов, которые можно реализовать на уровне края, муниципального образования и предприятия, — рассказали в комитете по делам молодежи правительства края.
Так, среди представленных идей квиз-игра к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она представляет собой интерактивное путешествие по ключевым событиям войны.
Есть идеи по развитию молодежи в профессиональной сфере. Например, серия мероприятий по профориентации «Профессиональный Компас», форум «Серебряный круг» для создания профессионального наставнического сообщества и проект «Я — будущее», также посвященный теме наставничества.
Кроме того, среди идей интеллектуальная викторина «Память поколений», книжный клуб «Страницы оживают», экскурсии по муниципальным музеям «Шаг по краю» и фестиваль барбекю.
— На форуме я получила определенный багаж знаний, интересно было обмениваться опытом с другими участниками. Разрабатывала проект, связанный с профориентацией. Очень понравилось общение со спикерами, мастер-класс по психологическому внутреннему состоянию человеку, деловые игры и вечерняя программа. Я на своей должности работаю недавно, и здесь увидела, сколько проводится мероприятий для работающей и служащей молодежи, — рассказала сотрудница Северо-Восточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Дарья Шокур.
Как сообщили в комитете, в рамках форума прошло заседание Краевого координационного совета молодежи, занятой в различных отраслях экономики Хабаровского края. Были представлены лучшие практики работы советов молодежи на градообразующих предприятиях края. Также участники выбрали председателя координационного совета работающей и служащей молодежи края. Им стал производственный мастер ПАО «АСЗ» Айдар Гайнуллин.