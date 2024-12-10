В ТПП России рассказали о влиянии коррупции на бизнес

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова сообщила, что в этом году в опросник добавили индивидуальные расширенные интервью. Ожидалось, что разговоры будут длиться около часа, но на практике беседы длились 2-3 часа. Антикоррупционная политика государства оказалось для них болезненной темой, отметила Елена Дыбова.