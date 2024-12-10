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Posted 10 декабря, 08:51

Published 10 декабря, 08:51

Modified 10 декабря, 08:53

Updated 10 декабря, 08:53

В ТПП России рассказали о влиянии коррупции на бизнес

В ТПП России рассказали о влиянии коррупции на бизнес

10 декабря 2024, 08:51
Фото: фрагмент видео.
В Торгово-промышленной палате Российской Федерации рассказали о результатах ежегодного исследования «Бизнес-барометр коррупции». В нем принимают участие десятки тысяч предпринимателей страны.

Половина опрошенных респондентов считает, что коррупция негативно влияет на их деятельность. Однако большинство участников исследования отметили, что уровень коррупции в России снизился за последние 5 лет.

Президент ТПП России Сергей Катырин подчеркнул, что в борьбе с коррупцией важно иметь прозрачное законодательство. Именно поэтому ТПП РФ анализирует около 100 законопроектов ежегодно, уделяя особое внимание их антикоррупционной экспертизе. Об этом пишет gorod55.ru.

Исследование также показало, что самыми коррумпированными сферами, связанными с предпринимательством, стал теневой сектор экономики и получение различных разрешений и справок.

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова сообщила, что в этом году в опросник добавили индивидуальные расширенные интервью. Ожидалось, что разговоры будут длиться около часа, но на практике беседы длились 2-3 часа. Антикоррупционная политика государства оказалось для них болезненной темой, отметила Елена Дыбова.

Также в рамках мероприятия в ТПП РФ прошел антикоррупционный диктант, в котором могли участвовать все желающие, в том числе онлайн. Среди участников было много студентов.

Светлана Орлова, аудитор Счетной палаты России, выразила мнение, что ТПП РФ проводит значительную системную работу. Она отметила, что привлечение молодого поколения является ключевым аспектом, и предложила пригласить победителей диктанта в Счетную палату.

По итогам диктанта участники, показавшие наилучшие результаты, получили специальные свидетельства от ТПП России.

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