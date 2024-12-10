Валерий Лимаренко: Медицина в Сахалинской области становится доступнее

Posted 10 декабря, 08:29
Published 10 декабря, 08:29
Modified 10 декабря, 08:31
Updated 10 декабря, 08:31
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, посетив новое медучредение, оценил его работу и проконтролировал загрузку высокотехнологичного оборудования. В центре установлен ПЭТ/КТ — позитронно-эмиссионный компьютерный томограф, благодаря которому медики могут делать более широкие исследования в сложных случаях.
Такая услуга раньше была не доступна жителям Сахалина и Курил, приходилось летать на такую диагностику в другие регионы. Областной бюджет ежегодно финансировал такие поездки 100 пациентам, которые летали в ближайшее профильное медучреждение в Хабаровске. Установка аппарата позволит нарастить объемы высокотехнологичной диагностики более чем в пять раз. Только за три месяца в 2024 году ПЭТ/КТ в Южно-Сахалинске прошли 140 пациентов.
«Наш аппарат самый современный на Дальнем Востоке. Сегодня мы выполняем все необходимые виды исследований. Загрузка оборудования полная», — рассказал главе региона главный врач областного онкодиспансера Сергей Старцев.
Центр оказывает жителям области не только услуги высокотехнологичной диагностики, но и комплексного лечения.
«Центр дает возможность проводить радиотерапию. Здесь же мы разводим препараты, которые требуют определенных технологических процедур, и проводим химиотерапию. Человеку не нужно никуда переходить. Мы все делаем в комплексе и тем самым увеличиваем эффективность процедур», — пояснил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
По словам Валерий Лимаренко, передовая диагностика должна быть доступна сахалинцам и курильчанам, у которых есть соответствующее назначение врача. Для этого взяли под контроль время работы тяжелого медицинского оборудования.
«Люди, которым требуется такая диагностика, должны иметь возможность получить ее. Мы контролируем самое важное оборудование, на которое был дефицит талонов. КТ, МРТ, ФГДС и другие исследования, которые важны для обнаружения опасных заболеваний. Для того чтобы обеспечить доступность медицинской помощи, мы привлекли на работу 100 врачей. Подключили частные клиники. Мы направляем пациентов туда бесплатно — по полису ОМС. Я лично проверяю лист ожидания каждый день, и на этой неделе вижу, что и он обнуляется. Это свидетельствует о том, что медицина становится доступнее. Необходимо всегда держать эту планку и переходить к следующему шагу, чтобы наша медицина была высококачественной. Мы этим занимаемся активно. Задача на следующий год — чтобы все операции выполнялись на Сахалине, и людям не приходилось никуда летать», — сказал Валерий Лимаренко.