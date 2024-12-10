Валерий Лимаренко: Медицина в Сахалинской области становится доступнее

Такая услуга раньше была не доступна жителям Сахалина и Курил, приходилось летать на такую диагностику в другие регионы. Областной бюджет ежегодно финансировал такие поездки 100 пациентам, которые летали в ближайшее профильное медучреждение в Хабаровске. Установка аппарата позволит нарастить объемы высокотехнологичной диагностики более чем в пять раз. Только за три месяца в 2024 году ПЭТ/КТ в Южно-Сахалинске прошли 140 пациентов.