Владислав Курбатов: «Пятерочка» на Дальнем Востоке всерьез и надолго

Posted 10 декабря, 05:41
Published 10 декабря, 05:41
Modified 10 декабря, 05:43
Updated 10 декабря, 05:43
В четверг, пятого декабря, сотни производителей со всего Дальнего Востока прибыли во Владивосток, чтобы встретиться с руководством федеральной торговой сети «Пятерочка» и получить исчерпывающие ответы на все интересующие их вопросы. Торговая сеть, как считают сами производители, инициировала эту встречу для того, чтобы максимально расширить ассортимент товаров локальных производителей в своих торговых точках и дать предпринимателям возможность показать свои товары как можно большему количеству людей.
Генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Владислав Курбатов в своем вступительном слове отметил, что сегодня торговая сеть открывает для себя Дальний Восток и не перестает удивляться тому, как дальневосточники играючи бьют рекорды торговой сети по различным показателям. В особенности на Дальнем Востоке люди очень активно пользуются онлайн-сервисами и вообще показывают себя в качестве самых интерактивно продвинутых потребителей продукции торговой сети.
«Сегодня мы построили независимый от агрегаторов онлайн-канал. И я могу с гордостью сказать, что у нас очень большая доля онлайна в РТО как раз на Дальнем Востоке. То есть мы видим здесь на Дальнем Востоке, что люди интересуются этим преимуществом, видят, что удобно и комфортно можно заказать продукты, а не ехать в магазин по пробкам», — подчеркнул Владислав Курбатов.
Дальневосточные поставщики с большим интересом выслушали выступление Владислава Курбатова и достаточно активно задавали вопросы касательно условий сотрудничества и совместной работы. Очевидно, что словам руководителя федерального ритейлера предприниматели вняли — сегодня, в достаточно сложных экономических условиях весь российский бизнес стоит по одну сторону баррикад. И заинтересован он должен быть в том, чтобы как можно быстрее расти, а сеть предлагает отличные возможности для роста.
«На сегодняшний день мы демонстрируем один из самых высоких темпов роста в ритейле. В сети работают более 236 тысяч сотрудников, и она включает около 23 тысяч магазинов. Ежедневно нас посещают порядка 18–19 миллионов покупателей. Доля рынка „Пятёрочки“ составляет почти 13%. У нас уже 39 распределительных центров, и в ближайшие два года мы планируем открыть ещё около восьми. Один из них сейчас строится в Хабаровске, его запуск запланирован на конец следующего года. Также рассматривается возможность строительства распределительного центра во Владивостоке. Сейчас изучаем возможные площади для строительства», — отметил Владислав Курбатов.
Исполнительный директор на территории Дальний Восток торговой сети «Пятёрочка» Антон Безрядин, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что в обозримом будущем торговая сеть планирует занять лидерскую позицию не только по отдельным регионам, но и во всем макрорегионе.
«Мы оцениваем результаты проведенной работы положительно. На Дальнем Востоке открыто уже 186 торговых точек. Это позволяет нам входить в тройку лидеров среди игроков рынка. В планах — открыть от 354 до 500 магазинов, что сделает нас лидерами в регионе», — отметил Антон Безрядин.
Он также отметил, что Дальний Восток существенно отличается от других регионов своей сложной, многосоставной логистикой. Из-за этого ассортимент местных магазинов не совпадает с ассортиментом в других регионах, но активное развитие собственного производства и импортных цепочек позволит на длинной дистанции нивелировать эту проблему. Кроме того, сегодня у «Пятерочки» есть мощный инструмент поддержки локального бизнеса — стратегическое партнерство.
«Мы начали практику стратегического партнёрства с производителями. Впервые в российском ритейле мы берём на себя обязательства по объёмам закупок на 3 и более лет. Это гарантирует стабильность для производителей и позволяет им смело инвестировать в оборудование и расширение производства. На Дальнем Востоке мы уже обсуждаем запуск новых производственных мощностей, чтобы снизить стоимость товаров за счёт локализации», отметил Безрядин.
Мэр Владивостока Константин Шестаков, который принял участие в пленарном заседании встречи, отметил, что сегодня «Пятерочка» уже стала частью быта владивостокцев, а сам он уже успел оценить продукцию компании.