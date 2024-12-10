Владислав Курбатов: «Пятерочка» на Дальнем Востоке всерьез и надолго

В четверг, пятого декабря, сотни производителей со всего Дальнего Востока прибыли во Владивосток, чтобы встретиться с руководством федеральной торговой сети «Пятерочка» и получить исчерпывающие ответы на все интересующие их вопросы. Торговая сеть, как считают сами производители, инициировала эту встречу для того, чтобы максимально расширить ассортимент товаров локальных производителей в своих торговых точках и дать предпринимателям возможность показать свои товары как можно большему количеству людей.