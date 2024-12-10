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Posted 10 декабря, 08:37

Published 10 декабря, 08:37

Modified 10 декабря, 08:37

Updated 10 декабря, 08:37

Во Владивостоке «Новые люди» помогут продвигать товары местных производителей в играх

Во Владивостоке «Новые люди» помогут продвигать товары местных производителей в играх

10 декабря 2024, 08:37
Фото: пресс-служба партии «Новые люди».
Виртуальные игры, в частности Minecraft, могут стать площадкой для дополнительной рекламы товаров. К такому выводу пришёл коллектив учащихся Владивостокского государственного университета. Он разработал специальную площадку, которая поможет продвигать местных производителей.

В первую очередь такую рекламу увидит молодое поколение. Студенты Никита Шевцов и Владислав Сидоренко представили свою идею в рамках программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Эту инициативу они презентовали в Москве на общероссийском финале программы.

Там встретились 72 команды студентов со всей страны. Это победители региональных этапов программы «Я в деле».

«За три года мы обучили больше 282 тысяч студентов и школьников, как открыть свой первый бизнес или социальный проект. И поняли: когда наши участники видят результат своей работы, они становятся настоящими патриотами своей малой родины. Остаются, чтобы развивать своё дело дальше и вдохновлять других. С каждым годом качество проектов растёт. И появляется всё больше решений по улучшению своих городов. Поэтому в этом сезоне мы впервые выделили под них отдельный трек „Городские решения“, — говорит лидер „Новых людей“ Алексей Нечаев.

Победителями 6-го сезона «Я в деле» стали команды из Волгоградской области, Пермского края и Санкт-Петербурга. Команда «ЭДИС» создала устройство для удаления зубов без травмирования десны. Пермская LAI придумала, как использовать искусственный интеллект для найма и обучения новых сотрудников. А команда WISH представила сервис по аренде зонтов и автоматы по продаже дождевиков.

Следующий сезон программы «Я в деле» начнётся уже в новом году. Участников традиционно ждут несколько месяцев обучения, которое сочетает теорию и практику. Итогом этой работы станут новые бизнес-идеи, лучшие из которых получат поддержку. Узнать больше о программе и присоединиться к ней можно уже сейчас по ссылке явделе.рф

«Новые люди» инициировали программу «Я в деле» в январе 2022 года. Её реализует благотворительный фонд «Капитаны» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. О результатах работы Алексей Нечаев рассказал главе государства Владимиру Путину. Выпускниками шестого сезона стали более 15 тысяч человек, которым помогали 1,7 тысячи наставников. Вместе они подготовили более 3 тысяч проектов.

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