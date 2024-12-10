Во Владивостоке завершается ремонт пешеходной аллеи на улице Адмирала Юмашева

Пешеходную аллею приводят в порядок во Владивостоке

Сюжет Наш Город

Пешеходная аллея на улице Адмирала Юмашева небольшая — всего 400 метров. Но для жителей микрорайона она очень важна, так как связывает дома и с остановками, и с детским садом, и с другими учреждениями. Да и просто — по ней приятно пройтись.

Поэтому, когда дожди, обрушившиеся на Владивосток в конце лета, изрядно разрушили окруженную деревьями пешеходную аллею между домами № 20-б и 28а на улице Адмирала Юмашева, местные жители забеспокоились. Передвигаться по оживлённой проезжей части вместо уютной дорожки совсем не хотелось. В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: пешеходную аллею было решено отремонтировать и восстановить в текущем, 2024-м, году. Для проведения работ мэрия столицы ДФО нашла подрядчика, которому предстояло выполнить важные и четко оговоренные работы. 400-метровая дорожка, уютная и безопасная, должна вновь начать радовать жителей микрорайона. — Многие горожане каждый день используют аллею в качестве транзита, а также для пеших прогулок. К сожалению, прошедшие тайфуны нанесли ей серьезные повреждения, после которых дорожка пришла в негодность и требовала большого комплекса работ. Работы включили в план, выделили средства и нашли подрядчика, который и проводит ремонт, — подчеркнули в управлении городской среды Владивостока. Подрядная организация активно взялась за работу. Для начала были проведены подготовительные мероприятия, затем рабочие смонтировали ливневую канализацию, установили новые бордюры, качественно заасфальтировали большую часть пешеходной тропы. Сейчас работы по ремонту и благоустройству пешеходной аллеи завершаются. Рабочие подрядной организации покроют асфальтом оставшийся участок — рядом с детским садом № 109 и приведут в порядок прилегающую территорию. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о новом сквере, который появился во Владивостоке. Обновленный сквер подарили жителям спального района Владивостока Узнать подробнее