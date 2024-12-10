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Posted 10 декабря, 10:47

Published 10 декабря, 10:47

Modified 10 декабря, 10:49

Updated 10 декабря, 10:49

ВТБ Лизинг предлагает экскаваторы и погрузчики известных брендов на выгодных условиях

ВТБ Лизинг предлагает экскаваторы и погрузчики известных брендов на выгодных условиях

10 декабря 2024, 10:47
Фото: ВТБ Лизинг.
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ВТБ Лизинг совместно со своим партнёром компанией «БИГЦЕНТР» предлагает спецтехнику в лизинг на выгодных условиях со скидкой 3%.

Специальные условия распространяются на вилочные погрузчики HELI, фронтальные погрузчики FORWARD, экскаваторы-погрузчики и телескопический погрузчик SHANMON, а также колёсные экскаваторы и экскаваторы-погрузчики RUNMAX. В перечне более 25 моделей техники.

Компаниям, приобретающим технику у ВТБ Лизинг, доступны все преимущества лизинга. Это возможность обновить или расширить автопарк в короткие сроки, не выводя из оборота крупную сумму денег единовременно. Юридические лица на общей системе налогообложения могут сэкономить и вернуть на баланс предприятия до 40% от стоимости техники за счет преференций по налогу на прибыль и НДС.

При приобретении экскаватора-погрузчика SHANMON 388Н стоимостью 6 621 220 рублей с учётом скидки сроком на 5 лет и авансом 20% ежемесячный платёж составит от 177 858 рублей, а налоговая экономия за весь период финансовой аренды — более 3,9 млн рублей.* SHANMON 388Н — новинка с обновленной кабиной и приборной панелью. Это универсальный помощник для промышленной, сельскохозяйственной и строительной отраслей.

Вилочный погрузчик HELI CPCD30 доступен в лизинг со скидкой по стоимости 1 762 490 рублей. При условии внесения аванса 20% и сроке лизинга 5 лет ежемесячный платёж составит 47 338 рублей. За счёт налоговых преференций компании смогут сэкономить более 1 млн рублей. При тех же условиях лизинга ежемесячный платёж за экскаватор-погрузчик RUNMAX SE325, стоимость которого снижена до 5 599 810 рублей, составит 150 420 рублей. Фронтальный погрузчик FORWARD 626EF можно приобрести с учётом скидки за 2 124 300 рублей, при тех же сроке лизинга и авансе ежемесячный платёж за данную модель будет равен 57 058 рублей.*

«БИГЦЕНТР» — компания по продаже дорожно-строительной, подъемной, сельскохозяйственной техники и коммерческого транспорта, а также различного оборудования, грузовых шин, запасных частей и расходных материалов на всей территории России. Представленная спецтехника хорошо известна на мировом рынке и отличается оптимальным соотношением цены и качества, поэтому широко востребована в строительстве и обслуживании дорог, агропромышленном комплексе, строительстве промышленных объектов, на лесозаготовках, а также в обслуживании логистических центров и складов.

Подать заявку на приобретение техники HELI, RUNMAX, FORWARD и SHANMON в лизинг юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.

* Указаны предварительные расчёты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах в размере 40% доступна компаниям на ОСН. Стоимость техники действительна на 09.12.2024.

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