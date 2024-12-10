ВТБ Лизинг предлагает экскаваторы и погрузчики известных брендов на выгодных условиях

Вилочный погрузчик HELI CPCD30 доступен в лизинг со скидкой по стоимости 1 762 490 рублей. При условии внесения аванса 20% и сроке лизинга 5 лет ежемесячный платёж составит 47 338 рублей. За счёт налоговых преференций компании смогут сэкономить более 1 млн рублей. При тех же условиях лизинга ежемесячный платёж за экскаватор-погрузчик RUNMAX SE325, стоимость которого снижена до 5 599 810 рублей, составит 150 420 рублей. Фронтальный погрузчик FORWARD 626EF можно приобрести с учётом скидки за 2 124 300 рублей, при тех же сроке лизинга и авансе ежемесячный платёж за данную модель будет равен 57 058 рублей.*