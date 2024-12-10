Железная дорога как городской транспорт: глава Сахалина подвел итоги реформы

Posted 10 декабря, 03:10
Published 10 декабря, 03:10
Modified 10 декабря, 03:12
Updated 10 декабря, 03:12
Стратегический проект «Железная дорога как городской транспорт» в Сахалинской области инициировал глава островного региона Валерий Лимаренко в 2022 году. Благодаря этому железная дорога стала важной частью общественного транспорта. Итоги транспортной реформы он подвел во время встречи с руководством РЖД.
В ходе встречи на железнодорожной станции Христофоровка губернатор области и руководство РЖД проехали на рельсовом автобусе до вокзала в центре Южно-Сахалинска. Путь в комфортном вагоне занимает около 15 минут, в то время как на авто, в час пик, временные затраты могут вырасти в несколько раз. Глава региона отметил, что пригородные поезда позволяют с комфортом и без пробок перемещаться в границах Южно-Сахалинской агломерации.
«Все делается для того, чтобы сахалинцам и гостям острова было удобно передвигаться. Важным шагом стала интеграция железной дороги в систему общественного транспорта. У нас появились транспортно-пересадочные узлы, новые инженерные решения — к примеру, недавно открыли железнодорожные разъезды, благодаря которым увеличилась интенсивность движения. Транспортная реформа влечет за собой изменение всей системы обслуживания пассажиров. Все больше людей пересаживается на общественный транспорт. Это позволяет разгрузить основные дорожные артерии в городе и улучшить экологическую обстановку. Впереди — создание развязок и другие проекты. Это в будущем. А сейчас хочу сказать слова благодарности работникам железной дороги. Уверен, что с такими ответственными и высококлассными специалистами мы сможем еще многое сделать для развития островной железной дороги», — сказал Валерий Лимаренко.
Проект предусматривает масштабную модернизацию железнодорожной инфраструктуры, и за эти годы было сделано многое. Созданы транспортно-пересадочные узлы (ТПУ): «Алые розы» в Дальнем, «Нова» в Ново-Александровске, «Привокзальный» и «Университет» в центре города, «Большая Елань» и «Горизонт» в южной части города. Расположение выбирали так, чтобы пассажиры могли быстро преодолевать большие расстояния и бесплатно пересаживаться с поезда на автобус.
Кроме того, и это очень важно, был обновлен подвижной состав, приобретено восемь вагонов для пригородного сообщения и столько же — для дальнего следования. Построены транспортно-пересадочные узлы и совмещенные остановочные пункты, синхронизировано движение поездов с автобусным сообщением в областном центре. Было запущено шесть новых пригородных маршрутов на участке от Долинска до Корсакова. Ввели два новых железнодорожных разъезда в районе Лугового и Большой Елани.
Теперь в будни транспорт от железнодорожного вокзала в Южно-Сахалинске курсирует каждые 35 минут.
«Эта большая работа была бы невозможна, если бы мы не делали ее вместе с губернатором Валерием Лимаренко и региональным правительством. Хочу поблагодарить и работников отрасли, которые своими руками обеспечивают развитие железнодорожной инфраструктуры. В короткий срок мы смогли запустить два остановочных пункта с возможностью скрещения поездов. Железнодорожники работали в ударном темпе, чтобы закончить в срок значительный объем работ», — рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников.
В следующем, 2025 году предстоит создать ТПУ «Роза Таун», модернизировать совмещенные остановочные пункты «Сити Молл» и «Заводской» и открыть остановочные пункты «Технопарк», «Агролицей» и совмещенный остановочный пункт «Аэропорт».
«Изначально проект развития общественного транспорта Южно-Сахалинской агломерации казался амбициозным и далеким. Но благодаря совместным усилиям и вашему упорству, Валерий Игоревич, подсказкам вашей команды и нашим коллегам-железнодорожникам, которые трудились с полной отдачей, проект удался. Было много помех, в том числе непредсказуемая погода, но мы получили самое ценное. Это наши компетенции решать трудные задачи в очень короткие сроки. Задачи, направленные на повышение комфорта жизни в городе для сахалинцев и для гостей. И лучший показатель работы — это рост пассажиропотока. Уверен, что люди и дальше будут с удовольствием пользоваться железнодорожным транспортом, а мы будем решать сложнейшую задачу по обеспечению транспортной доступности в городской агломерации», — добавил начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде.
После пробной поездки главы региона и представителей РЖД в региональном правительстве состоялось совещание, где в торжественной обстановке Валерий Лимаренко наградил лучших работников отрасли. Благодарность губернатора Сахалинской области получил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников. Шесть человек поощрили Благодарственными письмами губернатора. Звания «Почетный работник Дальневосточной железной дороги» был удостоен монтер пути Сахалинской дистанции инфраструктуры Артур Харитонов.