Железная дорога как городской транспорт: глава Сахалина подвел итоги реформы

В ходе встречи на железнодорожной станции Христофоровка губернатор области и руководство РЖД проехали на рельсовом автобусе до вокзала в центре Южно-Сахалинска. Путь в комфортном вагоне занимает около 15 минут, в то время как на авто, в час пик, временные затраты могут вырасти в несколько раз. Глава региона отметил, что пригородные поезда позволяют с комфортом и без пробок перемещаться в границах Южно-Сахалинской агломерации.